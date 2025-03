27. WAG-Tag befasst sich mit MiFID II, dem Wertpapieraufsichtsrecht und mehr

Finanzbranche & Events. Beim 27. WAG-Tag geht es um MiFID II & Wertpapieraufsicht aus Sicht der Aufsicht, Beratung, Interessenvertretung und Rechtsprechung, so der Finanzverlag.

Das Kompaktseminar am 21. Mai 2025 widmet sich dem Wertpapieraufsichtsrecht und Herausforderungen in der Praxis, so die Veranstalter.

Die Themen

Behandelt werden laut einer Ankündigung die neuesten Entwicklungen auf nationaler und europäischer Ebene, MiFID II Level II + III, Guidelines, ESMA Veröffentlichungen, WAG 2018, WPFG, Rundschreiben, u.a. relevante Bestimmungen.

Auch aktuelle Rechtsfragen und neue Aufsichtsanforderungen für Wertpapierfirmen und Banken stehen im Fokus, weiters Auswirkungen auf die Anlageempfehlung und Organisation und Nachhaltigkeit/Sustainable Finance und mehr.

Zielgruppe und Referenten

Zielgruppe sind laut den Veranstaltern Kreditinstitute, Wertpapierfirmen, WPDLU, Vermögensberater, Vermittler, Compliance-, Rechts-/Vertriebsverantwortliche, Kundenbetreuer sowei Wirtschaftsprüfer, Steuerberater und einschlägig tätige Rechtsanwälte. Die Referenten sind Prof. (FH) Dr. Armin Kammel, LL.M., MBA, Mag. Roland Dämon, Mag. iur. Helya Sadjadian, LL.M. und RA Dr. Andreas Zahradnik