Markus Androsch-Lugbauer ist jetzt Anwalt bei Müller Partner

Wien. Markus Androsch-Lugbauer ist jetzt Anwalt im Team von Katharina Müller und Bernhard Kall bei Kanzlei Müller Partner.

Markus Androsch-Lugbauer verstärke ab sofort als weiterer Rechtsanwalt das auf Baurecht und Claimmanagement spezialisierte Team von den Partnern Katharina Müller und Bernhard Kall, so eine Aussendung der Kanzlei Müller Partner. Sein Tätigkeitsschwerpunkt liegt demnach in den Bereichen Baurecht, Claimmanagement, Prozessführung und Konfliktlösung.

Die Laufbahn

Mag. Markus Androsch-Lugbauer, LL.M. schloss das Studium Rechtswissenschaften an der Universität Wien im Jahr 2019 ab und absolvierte danach das Masterstudium an der Universität für Weiterbildung Krems (Vertragsrecht und Vertragsgestaltung). Bevor er 2024 als Rechtsanwaltsanwärter bei Müller Partner an Bord ging, sammelte er in anderen Rechtsanwaltskanzleien Erfahrung.

Die Statements

Bernhard Kall zeigt sich erfreut darüber dass es gelungen sei, einen wertvollen Mitarbeiter nach seiner Rechtsanwaltsprüfung zu halten und somit ein organisches Wachstum der Kanzlei zu verwirklichen: „Markus Adrosch-Lugbauer hat uns von Anfang an, abgesehen von seinen fachlichen Fähigkeiten, mit seiner disziplinierten und ausgeglichenen Wesensart überzeugt. Wir sind sehr stolz, dass sich die gegenseitige Wertschätzung nun auch darin zeigt, dass Markus nach seiner Eintragung bei uns als Rechtsanwalt tätig sein wird.“

Katharina Müller: „Markus hat es geschafft, innerhalb eines Jahres zu einem unverzichtbaren Bestandteil des Teams zu werden. Seine fachliche Kompetenz, Verlässlichkeit und Ausgeglichenheit machen ihn zu einem wertvollen Teammitglied. Wir freuen uns immer, wenn es gelingt, Karrieren innerhalb der Kanzlei aufzubauen. Und mit der Eintragung zum Rechtsanwalt von Markus ist auch hier wieder ein erster großer Schritt getan.“