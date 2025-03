Quality Austria startet Beratungsfirma für Managementsysteme wie ISO9001

Wien. Die Quality Austria Consulting GmbH soll Unternehmen bei zertifizierten Managementsystemen wie ISO 9001 beraten und auch bei ESG mitmischen.

Mit der neu gegründeten Quality Austria Consulting GmbH mit Sitz in Wien will Quality Austria auf dem österreichischen Markt eine neue Beratungsgesellschaft starten, heißt es in einer Aussendung. Konkret soll die neue Tochter Unternehmen im Bereich Managementsysteme beraten. Sie biete Unternehmen jeder Größe und Branche Lösungen in Bereichen wie ISO-Standards, Nachhaltigkeitsmanagement, ESG-Berichterstattung und Informationssicherheit.

Das Management

Quality Austria Consulting soll Unternehmen demnach dabei unterstützen, interne Prozesse zu optimieren, gesetzliche und unternehmensspezifische Vorgaben zu erfüllen und nachhaltige Geschäftspraktiken zu implementieren. Die Co-Geschäftsführer sind Christoph Mondl und Werner Paar, in Personalunion auch Geschäftsführer der Mutter Quality Austria Holding GmbH. Anneli Fischer (Head of Corporate Sales) übernimmt die operative Leitung der Quality Austria Consulting.

Die Produktpalette

Das Beratungsangebot der Quality Austria Consulting umfasse u.a. die Implementierung und Optimierung von Managementsystemen wie:

ISO 9001 (Qualitätsmanagement)

ISO 14001 (Umweltmanagement)

ISO 140064 (THG-Bilanzierung und -Verifizierung)

ISO 45001 (Gesundheits- und Sicherheitsmanagement)

ISO 37301 (Compliance-Management)

Des Weiteren will man Unternehmen bei der Entwicklung nachhaltiger Unternehmensstrategien und dem ESG-Reporting betreuen und mit Tools und Softwarelösungen sowie einschlägigen Workshops begleiten.

Die Statements

„Mit der Quality Austria Consulting verfolgen wir das Ziel, Unternehmen in einem zunehmend regulierten Umfeld praxisnah zu unterstützen und ihnen Orientierung zu geben. So schaffen wir die Grundlage für nachhaltiges Wachstum und unternehmerische Resilienz – auch in wirtschaftlich anspruchsvollen Zeiten“, werden Mondl und Paar zitiert.

„Unsere Expertinnen und Experten bieten nicht nur Fach- und Branchenwissen auf höchstem Niveau, sondern begleiten und unterstützen Unternehmen individuell bei der Umsetzung nachhaltiger und zukunftssicherer Managementstrategien“, so Anneli Fischer.