CA Immo verkauft IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof mit P+P Pöllath

Berlin/Wien. CA Immo hat das IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof am Washingtonplatz verkauft. P+P Pöllath und Eastdil waren behilflich.

CA Immo ist ein auf Büroimmobilien spezialisierter Investor, Manager und Entwickler in Deutschland, Österreich und Zentraleuropa. Das Immobilienvermögen liegt laut den Angaben bei rund 5,0 Mrd. Euro.

Der Verkauf des IntercityHotels Berlin erfolgte mit einem Aufschlag auf den Buchwert, so eine Aussendung. CEO Keegan Viscius: „Mit der erfolgreichen Veräußerung des IntercityHotels Berlin Hauptbahnhof setzen wir unsere Portfoliostrategie konsequent um, die auf eine klare Fokussierung auf hochwertige Büroimmobilien in zentralen Lagen unserer Kernmärkte ausgerichtet ist.“

Die Erlöse sollen mit dem Ziel einer höheren Rendite „in unsere organische Entwicklungspipeline“ reinvestiert werden, um den laufenden Liquiditätsbedarf des Unternehmens zu decken oder bei attraktiven Opportunitäten selektiv externe Investitionen zu tätigen, so Viscius.

Die Immobilie

Das von CA Immo in der Berliner Europacity entwickelte und im Jahr 2013 fertiggestellt IntercityHotel Berlin Hauptbahnhof liegt in der Katharina-Paulus-Straße und verfügt über eine Nettogeschossfläche von ca. 20.600 m² mit 412 Hotelzimmern und 10 Meetingräumen. Das Gebäude wurde von der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB) als erstes Hotel mit einem Platin-Zertifikat ausgezeichnet, so die CA Immo.

Bei der Transaktion waren für CA Immo die Unternehmen P+P Pöllath + Partners Rechtsanwälte & Steuerberater und Eastdil Secured beratend tätig.