Clifford Chance berät VW bei Anleiheemission über 3,5 Mrd. US-Dollar

US-Finanzmarkt. Clifford Chance hat den Automobilhersteller Volkswagen Gruppe bei einer hochvolumigen Anleiheemission auf dem US-Markt beraten.

Im Rahmen des Rule 144A US-Angebots hat die Volkswagen Gruppe insgesamt US$3,5 Milliarden (rund 3,23 Mrd. Euro) strukturiert auf sechs Tranchen aufgenommen, die von der Volkswagen Group of America Finance, LLC ausgegeben wurden, so eine Aussendung der beratenden Kanzlei Clifford Chance.

Die Banken

Das Bankenkonsortium bestand aus BBVA Securities, BNP Paribas Securities, Citigroup Global Markets, ING Financial Markets, J.P. Morgan Securities und Mizuho Securities USA. Die Anleihen sind durch die Volkswagen AG garantiert und haben eine Bewertung von Baa1 durch Moody’s, BBB+ durch S&P und A- durch Fitch.

Clifford Chance hat VW zuletzt im August 2024 bei einer hochvolumigen Anleiheemissionen in den USA beraten. Das grenzüberschreitende Clifford Chance Team für die aktuelle Transaktion bestand aus Anwälten in Frankfurt, London und New York. Die Leitung hatte Partner George Hacket (Capital Markets, Frankfurt).