MANZ Genjus KI beendet die Testphase, startet in die Vollversion

KI-Tools & Fachverlage. Diese Woche endet der Early Access der Manz Genjus KI. Für die Vollversion werden zusätzliche Funktionen, mehr Komfort und mehr digitales Know-how versprochen.

Diese Woche endet der Early Access der freiwilligen Testerinnen und Tester der Manz Genjus KI, so eine Mitteilung des Fachverlags. Der Zugang der Tester bleibe vorläufig bestehen – man muss also nicht tätig werden. Bis einschließlich Donnerstag, 17. April 2‌025, können die Tester die neue Vollversion weiterhin kostenlos testen, kündigt Manz an.

Die Umstellung

Demnach gibt es auch für die Tester:innen zum Start die Vorteile der Vollversion mit verbesserten Ergebnissen und einer optimierten Benutzerführung, wie es heißt. „Bis zum 17. April 2‌025 entscheiden Sie, ob Sie MANZ Genjus KI kostenpflichtig weiternutzen möchten, andernfalls wird der Zugang automatisch geschlossen“, erläutert der Fachverlag die weitere Vorgehensweise.

Die Features der Vollversion

Die Vollversion bietet demnach gegenüber der Early-Access-Phase folgende Vorteile:

Präzisere Antworten, insbesondere bei reinen Eingaben von Gesetzesnormen und Aktenzeichen

Zitierung aller Fundstellen in den generierten Antworten

Anzeige der Volltext-Dokumente verwendeter Fundstellen innerhalb der Anwendung

Erstellung von Zusammenfassungen von Gerichtsurteilen, Gesetzen und Fachliteratur

Normenvergleiche in Kommentierungen

Aktenzuordnung von Aktivitäten

Zu den verwendeten Inhalten zählen RIS und Findok sowie die Fachliteratur des Manz Verlages. In Vorbereitung sind Inhalte weiterer österreichischer Fachverlage, Eurlex sowie die externe Suche in qualifizierten Webseiten wie help.gv.at, Finanz, etc., heißt es dazu.