Events: So werden Steuerberater garantiert nachhaltig und attraktiv

Wien. Neue ASW-Workshops zeigen die professionelle Messung des CO₂-Fußabdrucks und die gelungene Positionierung einer Steuerkanzlei als Arbeitgeber.

Wer den CO₂-Fußabdruck seiner Kanzlei oder seiner Klient:innen kennt, kann fundiert kommunizieren, beraten und berichten – vom ESG-Reporting bis zur nachhaltigen Positionierung, so eine Ankündigung der Akademie der Steuerberater:innen und Wirtschaftsprüfer:innen (ASW).

In der Weiterbildung „CO2 Fußabdruck für Kanzlei und Klienten“ am 08.04.2025 wird laut Veranstalter gezeigt, wie man man Emissionen korrekt erhebt, bewertet und in Strategie und Beratung integriert. Dabei geht es um Regelwerke, Scopes und Tools, die Strukturierung von Datenerhebungen, das Erkennen kritischer Lücken u.a. Der Vortragende ist Mag. Andreas Gumpetsberger, MBA, CIE.

Training für Recruiting

In „Gelungene Rekrutierung und Onboarding in der Steuerberatung“, einem Workshop für Personalverantwortliche in Kanzleien (17.06.2025), geht es um einen Rekrutierungsfall, den Teilnehmende aktiv betreuen – von der Erstellung des Stellenprofils, der Formulierung eines Stelleninserats und der Kandidatenauswahl bis hin zur Planung des Onboardingsprozesses.

Dabei werden auch Kandidaten ausgewählt – und zwar mittels Videos, die mit einer Schauspielerin speziell für diesen Workshop angefertigt wurden, so die Veranstalter. Workshop-Leiter Dr. Markus Seper, MAS ist Jurist, war selbst als diplomierter Personalverrechner in einer Steuerberatungskanzlei tätig und ist nun selbstständiger Personalberater, spezialisiert auf Arbeitsrecht.