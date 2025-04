Magenta macht Anja Tretbar-Bustorf zur Chief Corporate Affairs Officer

Wien. Magenta Telekom holt Anja Tretbar-Bustorf in die Geschäftsführung. Sie leitet Wholesale, Strategie, Nachhaltigkeit, Legal, Regulatory und Compliance.

Anja Tretbar-Bustorf wird laut einer Aussendung in die Magenta Geschäftsführung berufen. In ihrer neuen Rolle als Chief Corporate Affairs Officer leite sie die Bereiche Wholesale, Strategie, Nachhaltigkeit, Legal, Regulatory, Compliance und External Communications.

Dominique Leroy, Interims-CEO Magenta Telekom und Deutsche Telekom Board Member für Europa: „Anja Tretbar-Bustorf hat sich bereits in den letzten Jahren als ein wesentliches Mitglied unseres Extended Boards etabliert. Ich freue mich ganz besonders, sie als sehr erfahrene und in vielen Themen versierte Kollegin nun in die Geschäftsführung von Magenta zu berufen.“

Der Werdegang

Anja Tretbar-Bustorf ist seit 2003 bei Magenta Telekom und war dort unter anderem in der Regulierungsabteilung und im Business Development tätig. 2015 übernahm sie die Leitung des Bereichs Recht und Regulierung, etwas später auch den Bereich Strategie. Sie studierte Rechtswissenschaften in Leipzig und Wien.