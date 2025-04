Manz kooperiert mit JusHAK: RDB kostenlos für Schüler

Fachverlage & Bildung. Digitale Rechtskompetenz für die Fachkräfte von morgen will Manz vermitteln: Die JusHAK-Schüler:innen erhalten kostenlosen Zugang zur RDB Rechtsdatenbank.

Fachverlag Manz gehört zu den Pionieren sowohl der analogen wie der digitalen Rechtsinformation in Österreich und überführt gerade sein neues KI-Tool MANZ Genjus KI aus dem Probe- in den Vollbetrieb. Nun gibt man eine Kooperation mit den JusHAKs bekannt – also den Handelsakademien mit Rechtsfokus.

Die Kooperation

Im Rahmen eines Pilotprojekts erhält laut Aussendung die JusHAK der Vienna Business School Schönborngasse ab Sommersemester 2025 kostenlosen Zugang zur RDB Rechtsdatenbank von Manz. Damit stehe den Schüler:innen eine der wichtigsten juristischen Informationsquellen Österreichs zur Verfügung. In der RDB sind maßgebliche juristische Fachzeitschriften, Entscheidungssammlungen, Kommentare und Handbücher namhafter österreichischer Verlage zur Online-Recherche erfasst.

„Zukunftsorientierte Ausbildung“

„Die praxisnahe Ausbildung der JusHAK vermittelt jungen Menschen wertvolle wirtschaftliche und juristische Kenntnisse. Mit dem kostenlosen Zugang zur RDB ermöglichen wir es den Schüler:innen, bereits während ihrer Ausbildung mit professionellen juristischen Quellen zu arbeiten – ein entscheidender Vorteil für ihren weiteren Bildungs- und Karriereweg. Die Kooperation zwischen Manz und der JusHAK unterstreicht das gemeinsame Anliegen, jungen Menschen eine zukunftsorientierte Ausbildung zu bieten“, so Christina Mitterlehner, Vertriebsleitung bei Manz.

„Das Pilotprojekt läuft über das gesamte Sommersemester 2025 und umfasst Unterrichtsinhalte aus den Bereichen Strafrecht, Datenschutzrecht und Verbraucherrecht. Nach einer intensiven Testphase folgt im Juni eine Evaluation der bisherigen Erfahrungen. Ziel ist es, die RDB ab Herbst 2025 in allen JusHAK-Jahrgängen einzusetzen und damit langfristig die juristische Ausbildung an der JusHAK Schönborngasse auf ein neues digitales Niveau zu heben“, so Matthias Lenz, JusHAK-Koordinator und Lehrer für juristische Fächer and der VBS Schönborngasse. Dir. Eveline Grubner und Peter Krauskopf – zentrale Impulsgeber der JusHAK – unterstreichen die strategische Relevanz digitaler Tools wie der RDB für die zukunftsorientierte Weiterentwicklung des Ausbildungskonzepts, heißt es weiter.

Die Schulform der JusHAK

Die JusHAK ist laut den Angaben die einzige Schulform österreichweit, die in der Ausbildung Wirtschaft, Recht, Allgemeinbildung und Praxis kombiniert. Man will damit Absolvent:innen optimale Voraussetzungen für verantwortungsvolle Positionen in Unternehmen, für die Betriebsnachfolge oder die Gründung eines eigenen Unternehmens bieten, heißt es. Auch für juristische und wirtschaftliche Studienrichtungen (etwa an Juridicum oder WU) biete die JusHAK einen Startvorteil.