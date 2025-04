Zwei Neuernennungen bei der Bundeswettbewerbsbehörde

Wien. Barbara Seelos übernimmt die Leitung der Stabstelle der Bundeswettbewerbsbehörde. Christoph Winkler wird neuer Stellvertreter der Prozessführungsabteilung der BWB.

Bei der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) übernimmt die Juristin Barbara Seelos ab sofort die Leitung der Stabstelle. Christoph Winkler wurde zum Stellvertreter der Prozessführungsabteilung der BWB ernannt.

Die Werdegänge

Die Juristin Barbara Seelos übernimmt die Leitung der Stabstelle der Bundeswettbewerbsbehörde. Laut einer Aussendung soll sie sich dabei insbesondere um Digitalisierung, Wettbewerbsmonitoring, Stakeholdermanagment und strategischen Behördenangelegenheiten kümmern. Seelos war bereits früher mehrere Jahre bei der BWB tätig, zuletzt als stellvertretende Leitung der Stabstelle bis zum Jahr 2022. Davor war sie in einer Wirtschaftskanzlei, am Europäischen Gerichtshof (EuGH) sowie an der Universität von Kalifornien, Berkeley (UC Berkeley). Von 2022 bis 2025 war Barbara Seelos beim Fintech Bitpanda.

Christoph Winkler ist seit 2023 als Referent ein Teil des Teams der BWB. Seine bisherigen Arbeitsschwerpunkte lagen laut den Angaben insbesondere im Bereich der Ermittlung und gerichtlichen Verfolgung von Kartellfällen im Bereich Lebensmittel/Landwirtschaft, sowie von unlauteren Handelspraktiken im Zusammenhang mit dem Verkauf von Agrar- und Lebensmittelerzeugnissen. Dabei war er bisher sowohl dem Referat FWBG (Faire-Wettbewerbsbedingungen-Gesetz) als auch der Prozessführungsabteilung zugeteilt und ebenfalls als stellvertretender Genderverantwortlicher tätig. Winkler studierte Rechtswissenschaften an der JKU Linz und war danach als Rechtspraktikant im Sprengel des OLG Wien sowie als Rechtsanwaltsanwärter bei einer Wirtschaftskanzlei tätig und absolvierte die Rechtsanwaltsprüfung.