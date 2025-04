Ex-Hengeler Müller-Anwältin Süßmann macht Family Office für FERI

Bad Homburg. Das deutsche Investmenthaus FERI will im Bereich vermögende Privatkunden ausbauen. Ex-Anwältin Britta Süßmann (43) übernimmt die Leitung des Family Office.

Im Zuge des strategischen Ausbaus des Angebots für vermögende Privatkunden und Unternehmerfamilien optimiere die FERI AG die Teamstrukturen, heißt es in einer Aussendung: Konkret hat Britta Süßmann, Spezialistin für rechtliche und steuerliche Fragestellungen, die Leitung des Family Office übernommen. Süßmann, die an Bereichsvorstand Michael Jänsch berichtet, soll zukünftig in ihrer neuen Position als Abteilungsleiterin die strategische Weiterentwicklung des Family Office vorantreiben, heißt es.

Süßmann arbeitete knapp vier Jahre lang als Direktorin an der Seite des vorherigen Leiters Oliver Matyschik, dessen Position sie nach seinem Ausstieg zu Beginn des Jahres übernommen habe. Vor ihrem Wechsel zur FERI war sie als Rechtsanwältin und Steuerberaterin bei der internationalen Wirtschaftskanzlei Hengeler Mueller tätig. Das Family Office der FERI Gruppe unterstütze in enger Zusammenarbeit die Privatkundenberatung der FERI.

Der Ausbau

FERI CEO Marcel Renné hat 2024 angekündigt, das Privatkundengeschäft mit Fokus auf Unternehmerfamilien und große Vermögen auf lokaler und struktureller Ebene zu stärken. Dazu holte man im Oktober 2024 zunächst ein sechsköpfiges Spezialisten-Team um Michael Jänsch an Bord und eröffneten zeitgleich ein Büro im niedersächsischen Hannover, um das Beratungsangebot der Gruppe insbesondere für Unternehmerfamilien in Norddeutschland auszubreiten.