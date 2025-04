Kryptorecht: Anwalt Oliver Völkel wechselt mit Team zu Cerha Hempel

Wien. Der auf Kryptorecht spezialisierte Anwalt Oliver Völkel wird neuer Partner bei Cerha Hempel. Er kommt mit sechs Mitarbeitern an Bord, darunter zwei Anwälten.

Die Details

Oliver Völkel ist auf Kryptorecht spezialisiert. Er publiziert in Fachzeitschriften zu rechtlichen Aspekten der Blockchain-Technologie und hat Lehraufträge an mehreren österreichischen Unis. Gemeinsam mit Christian Piska ist er Herausgeber des Buchs „Blockchain rules: Das FinTech-Handbuch“ (Februar 2024, Manz).

Oliver Völkel berät laut den Angaben insbesondere zu Fragestellungen rund um FinTechs. Zu seinen Mandanten zählen in- und ausländische Unternehmen und Banken. Er hat Rechtswissenschaften an der Uni Wien und an der Columbia Law School in New York studiert und war vor seinem Wechsel zu Cerha Hempel Gründungspartner der Anwaltskanzlei Stadler Völkel Rechtsanwälte in Wien.