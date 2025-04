Management-Umbau bei CRIF: Anca Eisner-Schwarz wird Chefin

Wien. Anca Eisner-Schwarz leitet jetzt den Informationsanbieter CRIF Österreich. Sie folgt damit auf Boris Recsey. Drei weitere Management-Posten werden neu besetzt.

Wechsel an der Spitze von CRIF Österreich: Anca Eisner-Schwarz übernimmt die Geschäftsführung, so eine Aussendung. Sie tritt die Nachfolge von Boris Recsey an, der das Unternehmen nach 17 erfolgreichen Jahren verlasse. Vor kurzem hat CRIF außerdem drei Neubesetzungen im Management bekanntgegeben: Kerstin Valet wird Regional Director Marketing & Communications (Deutschland, Österreich, Polen), Ruth Moss wird Head of Sustainability und Gerald Eder Executive Director Sales.

CRIF ist ein international tätiger Informationsanbieter, zu dessen Produktpalette u.a. Bonitätsauskünfte (inklusive Selbstauskünfte von Konsumenten) zählen.

Die Laufbahn

Anca Eisner-Schwarz ist laut den Angaben seit vielen Jahren bei CRIF an Bord, zuletzt als Regional Director Client Success & Operations, Prokuristin und Mitglied der Geschäftsleitung. Sie habe in den vergangenen Jahren wegweisende Themen und Veränderungsprozesse innerhalb des Unternehmens initiiert und vorangetrieben.

In ihrer neuen Rolle als Geschäftsführerin will sie den erfolgreichen Weg von CRIF weiterführen – und zugleich neue Impulse setzen, vor allem durch datengetriebene Innovationen rund um Nachhaltigkeit und modernes Kreditrisikomanagement, heißt es.