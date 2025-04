Douglas Group holt sich 200 Mio. Euro mit Hengeler Mueller

Frankfurt. Beauty-Anbieter Douglas Group hat sich mit einem Schuldscheindarlehen über 200 Mio. Euro eine nicht dinglich besicherte Teil-Refinanzierung gesichert, so Kanzlei Hengeler Mueller.

Hengeler Mueller berät die Douglas Group bei einer Teil-Refinanzierung durch Schuldscheindarlehen in Höhe von 200 Millionen Euro, so eine Aussendung. Das Darlehen werde, zusammen mit 250 Millionen Euro Liquidität aus dem operativen Geschäft, zur vollständigen Tilgung der vor einem Jahr nach dem Börsengang aufgenommenen Brückenfazilität in Höhe von 450 Millionen Euro verwendet.

Das Team und das Tempo

Obwohl die Brückenfinanzierung zweimal um je sechs Monate verlängert werden konnte, zahlte die Douglas Group die Kreditlinie bereits bei der ersten Fälligkeit vollständig zurück und reduzierte die Zinskosten so um rund 3,3 Millionen Euro, heißt es. Im Hengeler Mueller-Team für die Douglas Group waren Daniela Böning (Partner) und Matthias Hausdorf (Associate; beide Finanzierung, Frankfurt).