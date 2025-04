Freude über Rankings bei DLA Piper, Dorda, DSC und mehr

Wirtschaftskanzleien. DLA Piper freut sich über seine Platzierung beim CEE Legal Matters Deal of the Year Award 2024. Auch Dorda, DSC und weitere Kanzleien zeigen sich über aktuelle Rankings angetan.

DLA Piper erzielte eine Spitzenplatzierung unter den Top 3 beim renommierten CEE Legal Matters Deal of the Year Award 2024, so eine Aussendung: Bei dem Award werden laut den Angaben herausragende Transaktionen in Zentral- und Osteuropa ausgezeichnet.

Konkret wurde DLA Piper für die rechtliche Beratung des Sole Arrangers beim 1 Euro Milliarde Emissionsprogramm der voestalpine AG und des darunter emittierten Green Bonds im Volumen von 500 Millionen Euro – der ersten grünen Unternehmensanleihe eines europäischen Stahlunternehmens – in die engere Auswahl aufgenommen.

Die Transaktion, die maßgeblich zum Wandel hin zu einer nachhaltigeren Wirtschaft beitrage, wurde auf Bankenseite rechtlich von Corporate Partner Christian Temmel und Counsel Christian Knauder-Sima geleitet. DLA Piper beriet dabei die Crédit Agricole Corporate und Investment Bank als Sole Arranger sowie die im Rahmen der Emission agierenden Banco Santander, Erste Group, RBI und UniCredit als Dealer und Lead Manager.

Die CEE Deals of the Year Awards werden seit 2017 von CEE Legal Matters verliehen. Die Gewinner wurden im Rahmen des CEELM Deal of the Year Awards Banquet am 1. April 2025 in Prag bekannt gegeben. Christoph Mager, Country Managing Partner bei DLA Piper Österreich: „Diese Top-Platzierung ist eine großartige Anerkennung für unser Team und unterstreicht unser exzellentes Know-how in der Begleitung komplexer Kapitalmarkttransaktionen. Die Green Bond Emission der voestalpine AG zeigt eindrucksvoll, wie Nachhaltigkeit und Finanzmärkte erfolgreich miteinander verknüpft werden können.“

Dorda freut sich über Client Choice Awards

Kanzlei Dorda hat erneut Freude an den Legal 500 Rankings. So gab es heuer Wiederwahlen in die „Legal 500 Hall of Fame“ für Axel Anderl (Partner, TMT), Stefan Artner (Partner, Real Estate), Andreas Mayr (Partner, Capital Markets) und Florian Kremslehner (Dispute Resolution Commercial Litigation).

Froh ist man auch über die erstmalige Auszeichnung von Andreas Zahradnik als Leading Partner im Bereich Banking & Finance in Tier 1, zusätzlich zum bestätigten Tier 1 Ranking im Bereich Capital Markets. Tatjana Katalan wiederum werde auch unter Dorda Flagge als Leading Partner im Bereich Projects & Energy geführt.

Darüber hinaus freut man sich über weitere bestätigte Tier 1 Rankings für Anwält:innen und Practice Areas sowie Aufstiege der „Next Gen“ Kollegen vom „Leading Associate“ zum „Next Generation Partner“. Insgesamt freue man sich über die Aufnahme von 21 Experten und 18 Practice Areas in das Legal 500 Ranking.

Angetan zeigt man sich bei Dorda auch über die heurigen Lexology Client Choice Awards für Axel Anderl (TMT/Internet & E-Commerce), Nino Tlapak (Datenschutz/Blockchain), Alexandra Ciarnau (Digital Industries/Data) und Martin Brodey (M&A/Life Sciences). Axel Anderl, Managing Partner bei Dorda: „Im Namen der diesjährigen Preisträger bedanke ich mich bei allen Unternehmensjuristen, die uns nominiert und für uns abgestimmt haben.“

DSC froh über Top-Einträge bei Legal 500

DSC Doralt Seist Csoklich zählt auch in der aktuellen Ausgabe von The Legal 500 EMEA zu den führenden Kanzleien Österreichs, zeigt sich die Kanzlei in einer Aussendung erfreut. So werde DSC im neuesten The Legal 500 EMEA abermals in folgenden Fachbereichen als führend gelistet: Banking and Finance, Capital Markets, Commercial, Corporate and M&A, Dispute Resolution: Commercial Litigation, Public Procurement (Top Tier Firm), Real Estate (Top Tier Firm).

Neben den Kanzlei-Rankings gab es auch mehrere persönliche Anerkennungen, konkret für Peter Csoklich, Christoph Diregger, Markus Kellner, Clemens Klotzinger, Christoph Leitgeb, Fabian Liebel, Antonia Rosenauer, Wilfried Seist, Oliver Sturm und Dominik Zimm. „Die neuerlichen Top-Rankings zeigen, dass unsere konsequente Arbeit, unser Fachwissen und unser wirtschaftliches Verständnis am Markt sehr geschätzt werden“, so die DSC-Kanzleipartner.

Auch Müller Partner ist froh

Müller Partner Rechtsanwälte zeigt sich in einer Veröffentlichung erfreut über sein Abschneiden sowohl im Legal 500 Ranking wie auch bei Leaders League. Konkret sei es im aktuellen Legal 500 Ranking gelungen, in allen Praxisgebieten eine Platzierung zu erreichen. In den Bereichen Baurecht und Private Clients wurde Katharina Müller darüber hinaus als Leading Partner hervorgehoben.

Auch das Team von Partner Gernot Wilfling habe, wie in den vergangenen Jahren, im Bereich Capital Markets gepunktet. Ganz besonders freut man sich, bei Leaders League von „recommended“ auf „highly recommenden“ aufgestiegen zu sein, so Müller Partner.