Net Zero kauft 3.300 Wohnungen von ZBI, White & Case hilft

Immos & Investments. White & Case berät die Luxemburger Plattform Net Zero beim Kauf eines Wohnportfolios mit rund 3.300 Wohneinheiten von ZBI in Berlin.

Wirtschaftskanzlei White & Case hat ein Tochterunternehmen der Net Zero Properties beim Erwerb und der Finanzierung eines Wohnportfolios mit rund 3.300 Wohneinheiten von der Zentral Boden Immobilien Gruppe (ZBI) beraten.

Mehr Net Zero im Wohnraum

Net Zero ist eine Wohnimmobilienplattform mit Sitz in Luxemburg. Mit dem Erwerb des Wohnportfolios wächst das Gesamtportfolio von Net Zero auf über 14.000 Wohneinheiten an über 70 Standorten in Nord- und Westdeutschland, so eine Aussendung. Ziel sei die energetische Sanierung des Wohnungsbestands und ein weiterer Ausbau des Gesamtportfolios auf 40.000 Wohneinheiten bis 2026.

ZBI fungiert als Kapitalverwaltungsgesellschaft und Immobilienmanager für die Union Investment und hatte bereits 2024 ein Portfolio im Umfang von 7.800 Wohn- und Gewerbeeinheiten aus dem offenen Immobilienfonds Uni Immo Wohnen ZBI an Net Zero veräußert.

Das Beratungsteam

Das White & Case Team für Net Zero stand unter Federführung der Partner Gernot Wagner und Sebastien Seele (beide Capital Markets) und umfasste die Counsel Andreas van den Eikel (Real Estate) und Joachim Schmidt (Debt Finance) sowie die Associates Marie-Christin Frowerk (Capital Markets) und Misbah Qamar (Debt Finance).