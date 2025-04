Forschung & Nachwuchs. Das neue Center for Advanced Studies der Uni Wien schreibt die ersten 20 Fellowships aus. Auch US-Forscher sind im Visier.

Die Universität Wien eröffnet ein Center for Advanced Studies, das Leitungsteam besteht aus dem Molekularbiologen Michael Wagner (Sprecher), Chemikerin Leticia González, Politikwissenschaftlerin Barbara Prainsack, Historiker Philipp Ther und Vizerektorin Manuela Baccarini.

Im Mai 2025 wird die erste Ausschreibung für insgesamt 20 Fellowships veröffentlicht. Ziel des Centers sei es, die internationale Sichtbarkeit und Reputation der Universität zu stärken und globale Kooperationen auszubauen.

Nachwuchsforscher für Wien

Laut Rektor Sebastian Schütze soll das Center renommierte Forschende sowie talentierte Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler nach Wien holen. Die Fellowship-Programme, die international ausgerichtet sind, würden sowohl die Vernetzung der Universität als auch den interdisziplinären Austausch und innovative Ansätze in der Forschung fördern, heißt es in einer Aussendung.

Jährlich werden zehn Junior Fellowships an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bis acht Jahre nach ihrer Promotion sowie zehn Senior Fellowships für etablierte Forschende vergeben. Zusätzlich wird ein Rector’s Fellowship ausgeschrieben. Die Fellowships haben eine Laufzeit von neun Monaten und setzen einen Aufenthalt in Wien voraus. Die Auswahl der Fellows erfolgt bis Oktober 2025, wobei die ersten Fellows im Oktober 2026 ihre Arbeit in Wien aufnehmen werden.

Das Center for Advanced Studies soll nicht nur die Attraktivität der Universität Wien als Forschungsstandort erhöhen, sondern auch gezielte Rekrutierungsmaßnahmen unterstützen. Vor dem Hintergrund veränderter Rahmenbedingungen für Wissenschaft und Forschung, speziell in den USA, sieht die Universität darin eine strategische Chance.