Ex-Karstadt-Filiale in Bottrop findet neuen Eigentümer mit Luther

Signa & Aufräumarbeiten. Kanzlei Luther hat den Verkauf des ehemaligen Karstadt-Warenhauses in Bottrop begleitet.

Insolvenzverwalter Vanja Alexander Kovacev konnte gemeinsam mit der deutschen Anwaltskanzlei Luther die Immobilie an die Bottrop Immobilien GmbH unter der Leitung von Projektentwickler Oliver Helmke übertragen, so eine Aussendung. Der Abschluss des Verkaufsprozesses soll eine Lösung für die Gläubiger und neue Perspektiven für die Stadt Bottrop bieten: Die Innenstadt werde durch die geplante Neunutzung der Immobilie eine deutliche Belebung erfahren.

Die neue Eigentümerin, die Bottrop Immobilien GmbH, plane nun eine zukunftsorientierte Entwicklung der Immobilie und führe Gespräche mit den aktuellen Mietern zur Weiterführung der Mietverhältnisse.

Das Beratungsteam

Von dem Abschluss werden, so die Hoffnung, alle Beteiligten profitieren: Die Stadt Bottrop, die gewerblichen Mieter und nicht zuletzt die involvierte Bank und alle anderen Gläubiger der EKZ Hansastraße 7 AG & Co. KG, so Kovacev. Im Luther-Team waren Oliver Köhler (Federführung), Gunnar Müller-Henneberg (beide Restrukturierung und Insolvenz) sowie Matthias Wagner (Immobilienrecht) und Ulrich Siegemund (Steuerrecht).