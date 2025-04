MIT Europe Conference 2025: US-Forscher präsentieren „Future of Manufacturing“

Wien. Die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) holte Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nach Wien. Die Konferenz widmete sich dem Thema „Future of Manufacturing“.

Bereits zum zehnten Mal lud die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) Wissenschaftler des Massachusetts Institute of Technology (MIT) nach Wien. Die diesjährige MIT Konferenz widmete sich dem Thema „Future of Manufacturing“. Neben den mehr als 400 Konferenzteilnehmern, die in Wien vor Ort dabei waren, nutzten gut 1.000 Interessierte die Möglichkeit, an der MIT Europe Conference 2025 über einen Livestream teilzunehmen, heißt es.

Ein Brückenbauer

Carmen Goby, Vizepräsidentin der WKÖ, sprach in ihrer Eröffnungsrede über die „zentrale Rolle von Innovation und Forschung bei der Bewältigung globaler Herausforderungen“. Der Austausch zwischen Wissenschaft und Wirtschaft sei ein entscheidender Erfolgsfaktor. Die Wirtschaftskammer verstehe sich als „Brückenbauer“ zwischen dem MIT und der österreichischen Wirtschafts- und Wissenschaftscommunity, so Goby.

Zu den Highlights der MIT Europe Conference 2025 zählte laut den Angaben der Vortrag von Suzanne Berger, die über ihre Forschung zur politischen Dynamik der Globalisierung und der Rolle der verarbeitenden Industrie vor dem Ersten Weltkrieg sprach. Als Co-Leiterin der Manufacturing@MIT-Initiative und Leiterin des Projekts „Production in the Innovation Economy“ präsentierte sie neue Perspektiven auf Fertigung und Innovation.

J. Christopher Love, Professor für Verfahrenstechnik am MIT, referierte über Biomanufacturing. In einem Workshop unter dem Titel „Transforming Biomanufacturing to Empower the Bioeconomy“ beleuchtete er, ob Biotechnologie den Energieverbrauch reduzieren und die Heilung von Krankheiten revolutionieren könnte.

Künstliche Intelligenz in der Fertigung