TPA macht Immo-Spezialistin Tanja Tatzl zur Partnerin

Steuerkanzleien. Tanja Tatzl (41) avanciert bei TPA zur Partnerin. Die Steuerberaterin ist auf Immobilien spezialisiert.

Konkret wurde Steuerberaterin Tanja Tatzl per 1. Jänner 2025 zur Partnerin ernannt, teilt ihre Kanzlei TPA in einer Aussendung mit.

Die Laufbahn und das Statement

Tatzl startete ihre berufliche Laufbahn 2010 bei TPA am Standort Wien. Sie ist laut den Angaben Spezialistin für nationale und internationale Immobilientransaktionen und Umsatzsteuer. Die gebürtige Steirerin studierte an der Karl Franzens Universität in Graz.

TPA Partner Gerald Kerbl: „Mit der Expertise von Tanja Tatzl vertiefen wir unseren Immobilien-Schwerpunkt im Unternehmen weiter. Es freut mich besonders, sie an Bord zu haben. Tanja ist eine absolute Branchen-Kennerin und eine große Bereicherung für das Unternehmen“.