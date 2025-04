Buchhaltungsfirma Finmatics geht an die norwegische Visma-Gruppe

Tax Tech & Legal Tech. Visma aus Norwegen kauft das Wiener AI-Accounting Unternehmen Finmatics. Ihr gehören auch schon Prosaldo, BuchhaltungsButler und mehr.

Visma ist ein führender europäischer Anbieter von unternehmenskritischer Software mit 2,4 Mrd. € Umsatz, rund 16.000 Mitarbeitern und 1,9 Mio. Kunden. Die Übernahme von Finmatics ist laut einer Aussendung die fünfte Akquisition in der DACH- Region in den letzten vier Jahren, nach Zukäufen wie BuchhaltungsButler, H&H und Pathway Solutions in Deutschland und Prosaldo in Österreich.

Nach der Übernahme durch Visma werde Finmatics unter der gleichen Marke und dem gleichen Management wie bisher weiterarbeiten. „Unser Ziel ist es, unser Angebot an unternehmenskritischen Lösungen in den DACH-Ländern weiter auszubauen und zu erweitern, sowohl organisch als auch durch Akquisitionen“, so Merete Hverven, CEO von Visma.

Datenaustausch für Steuerberater, Buchhaltung

Die KI-basierte autonome Buchhaltungslösung von Finmatics unterstütze Buchhalter durch Rationalisierung und Automatisierung von Finanzprozessen; beispielsweise bei der Rechnungsbearbeitung und dem systemübergreifenden Austausch von Buchhaltungsdaten.

Die Software lasse sich mit den meisten Buchhaltungssystemen verbinden und ermögliche eine schnelle Dokumentensammlung, Datenextraktion und -kategorisierung. Dies soll die Zusammenarbeit zwischen Steuerberatern und ihren Kunden erleichtern. Über 1.200 Buchhaltungsbüros, Steuerberater, Corporates und KMUs im deutschsprachigen Raum zählen laut den Angaben zu den Kunden.