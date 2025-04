Mehr Platz in Klagenfurt: FSM lud zur Eröffnung des neuen Büros

Events & Anwälte. FSM feiert die Eröffnung des neuen Bürostandortes in Klagenfurt. Die Kanzlei übersiedelt in größere Räumlichkeiten in der Hans-Sachs-Straße.

Die Wirtschaftskanzlei FSM lud unlängst zur Eröffnung ihres neuen Bürostandortes in Klagenfurt. Die Kanzlei ist seit 2022 mit einer Zweigniederlassung in Kärnten vertreten und übersiedelte nun in größere Räumlichkeiten in der Hans-Sachs-Straße 16. Das neue Büro wurde bei einem Get-together am 3. April 2025 eröffnet.

FSM Rechtsanwälte wurde 2017 gegründet und ist auf Vergaberecht, Immobilienrecht sowie Unternehmens- und Gesellschaftsrecht spezialisiert. Ihr rund 50-köpfiges Team in Wien und Klagenfurt berate öffentliche Auftraggeber bei Beschaffungen von Bau-, Liefer- und Dienstleistungen.

Die Statements

„Mit dem neuen Standort in Klagenfurt schafft FSM optimale Bedingungen für eine individuelle Beratung vor Ort“, so Sophie Reiter-Werzin, Partnerin und Büroleiterin der FSM-Zweigniederlassung Klagenfurt. Die gebürtige Kärntnerin ist seit Anfang des Jahres neben Benedikt Stockert, Sebastian Feuchtmüller, Karlheinz Moick und Hannes Havranek auch FSM-Partnerin.

„Der neue Standort unterstreicht unser Engagement für praxisnahe und wirtschaftsorientierte Lösungen direkt vor Ort“, so Karlheinz Moick, Partner bei FSM.