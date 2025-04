Kanzlei CHG Czernich holt Prozessanwalt Bernhard Köck als Partner

Innsbruck/Wien. Wirtschaftskanzlei CHG Czernich hat Bernhard Köck (53) ins Team geholt. Der Prozessanwalt kommt von Deloitte Legal und wird Partner am Wiener Standort der Kanzlei.

Prozessanwalt Bernhard Köck ist laut einer Aussendung neuer Partner am Wiener Standort der Wirtschaftskanzlei CHG Czernich. Er vertritt Unternehmen in streitigen Auseinandersetzungen sowie als Gläubiger in Insolvenzverfahren.

Zudem berate er Unternehmen, insbesondere aus dem Finanz- und Energiesektor zu vertragsrechtlichen und regulatorischen Fragen. Er ist außerdem auf Kartell- und Vertriebsrecht spezialisiert.

Der Werdegang

Bernhard Köck studierte Rechtswissenschaften an der Uni Innsbruck, der Uni Wien und der University of Cambridge. Vor seinem Wechsel zu CHG Czernich war er als Anwalt bei Wolf Theiss, Fellner Wratzfeld & Partner und zuletzt Deloitte Legal tätig.

„Mit der breiten Expertise von Bernhard Köck können wir unser Beratungsangebot – gerade auch für den Finanz- und Energiesektor – weiter ausbauen. Auch sein dynamischer und ergebnisorientierte Beratungsansatz passt perfekt zu unserer Kanzlei“, so Managing Partner Dietmar Czernich.