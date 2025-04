LeitnerLaw holt Anwalt Manuel Mayr als Director für Arbeitsrecht

Wien/Linz. LeitnerLaw Rechtsanwälte holt Manuel Mayr (43) mit Schwerpunkt Arbeitsrecht und Sportrecht als Director in die Kanzlei.

Das Team von LeitnerLaw Rechtsanwälte (Edthaler Leitner-Bommer Schmieder & Partner Rechtsanwälte GmbH) erhalte damit Verstärkung, so eine Aussendung: Mayr trete als anerkannter Experte im Arbeitsrecht und erfahrener Prozessanwalt mit Schwerpunkt Arbeitsrecht und Sportrecht zum 1. April als Director in die Kanzlei ein.

LeitnerLaw segelt unter der Flagge der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei LeitnerLeitner und verwendet die Bezeichnung Director ähnlich dem System der Steuerberater und Wirtschaftsprüfer, heißt es dazu auf Anfrage: Directors stehen eine Hierarchiestufe unter den (Salary) Partnern.

Die Laufbahn

In den vergangenen Jahren war MMag. Manuel Mayr in seinen Spezialgebieten als Substitutionspartner in Wiener Wirtschaftskanzleien tätig. Er ist Autor arbeitsrechtlicher Fachpublikationen und war über viele Jahre als Universitätslektor sowie als Universitätsassistent am Fachbereich Arbeits- und Sozialrecht der Universität Salzburg tätig.

Die Aufgabe

Bei LeitnerLaw werde Mayr den Wiener Kanzleistandort als führende Adresse für Arbeitsrecht und Prozessführung ausbauen und darüber hinaus seine Leidenschaft für Sportrecht einbringen, um dieses Rechtsgebiet als neues Beratungsfeld zu verankern und strategisch zu entwickeln, heißt es.

Die Statements

„Die Entwicklungsmöglichkeiten und der starke Teamgeist haben mich besonders an dieser neuen Position gereizt. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in einem dynamischen Umfeld einzubringen und gemeinsam mit dem Team die Kanzlei in meinen Fachbereichen weiterzuentwickeln. Das ist für mich der perfekte Ort, um gemeinsam mit Unternehmer:innen nicht nur rechtliche Herausforderungen zu lösen, sondern aktiv unternehmerische Prozesse zu gestalten “, wird Mayr zitiert.

„Mit diesem erfahrenen Neuzugang gewinnen wir nicht nur einen herausragenden Rechtsanwalt, sondern eine starke Persönlichkeit mit klarem strategischen Blick für individuelle, unternehmerische Lösungen im Arbeitsrecht und setzen ein klares Signal für weiteres Wachstum am Markt“, so Christina Hödlmayr, Partnerin LeitnerLaw Rechtsanwälte.