Neues Bahn-Testcenter für Wien soll 2026 in Vollbetrieb gehen

Standort & Investitionen. Siemens steckt 25 Millionen Euro in die Digitalisierung der Bahntechnik und baut ein Wiener Testcenter.

Siemens Mobility investiert 25 Millionen Euro in ein neues Testzentrum für Bahntechnologien in Wien. Das Zentrum wird im 21. Wiener Bezirk, an der Siemensstraße, errichtet und umfasst eine Fläche von 2.500 Quadratmetern. Dort soll eine moderne Arbeitsumgebung für Test-, Forschungs- und Entwicklungsarbeiten im Bereich Eisenbahninfrastruktur aufgebaut werden. Die Bauarbeiten haben laut Aussendung bereits begonnen, der schrittweise Bezug ist bereits für den Herbst dieses Jahres geplant; der Vollbetrieb wird für das Jahr 2026 erwartet.

Bedeutung für Bahn-Großprojekte in Österreich

Das neue Testcenter spielt eine zentrale Rolle bei zwei bedeutenden Bahnprojekten in Österreich. Siemens Mobility arbeitet bis 2038 an der Modernisierung des gesamten ÖBB-Streckennetzes mit neuen Technologien. Dabei wird das Zusammenspiel verschiedener IT-Systeme im Testcenter geprüft, bevor diese auf den Strecken zum Einsatz kommen. Außerdem unterstützt das Zentrum die Weiterentwicklung des Wiener U-Bahn-Systems, vor allem den fahrerlosen Betrieb auf der neuen U-Bahn-Linie U5. Langfristig sollen aber auch Projekte in Zentral- und Osteuropa (CEE) von den Kapazitäten des Testcenters profitieren.

Digitale Zwillinge im neuen Bahn-Testcenter

Im Testcenter werden bestehende Bahninfrastrukturen wie Streckennetze vollständig digital nachgebildet, es entstehen sogenannte „digitale Zwillinge“. Diese machen es möglich, Neuerungen zu entwickeln und zu testen, ohne den laufenden Bahnbetrieb zu beeinträchtigen. Von Siemens Mobility entwickelte Technologien sollen auf diese Weise an die spezifischen Anforderungen verschiedener Bahnsysteme angepasst werden.

Ziel sei es, den Bahnverkehr effizienter zu gestalten, Züge präzise zu steuern und die Sicherheit zu erhöhen. Nach Abschluss der Tests können die Technologien störungsfrei und zeitsparend auf die Strecken implementiert, wodurch längere Betriebsunterbrechungen vermieden werden können.

Stärkung des Standorts Wien

Im Zentrum stehen alle Systeme der Siemens-Signaltechnik, darunter solche zur Zugsicherungstechnik und deren Integration mit der IT-Cloud-Plattformen. Das Testcenter ist darauf ausgelegt, bis zu 100 Projekte gleichzeitig zu bearbeiten und mehr als 1.000 virtuelle Maschinen im Betrieb zu halten. Es steht nicht nur Siemens Mobility selbst, sondern auch Bahnbetreibern und Partnern zur Verfügung – das wiederum soll Wiens Rolle als Kompetenzzentrum für Bahntechnologie in Zentral- und Osteuropa stärken. Siemens Mobility Austria ist das größte Unternehmen der Eisenbahnindustrie in Österreich und beschäftigt rund 4.500 Mitarbeitende an seinen drei Standorten Wien-Siemensstraße, Wien-Leberstraße und Graz-Eggenberger Straße.