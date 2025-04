Alder Investment III kauft Mehrheit an Qcify mit Kanzlei CMS

USA/Belgien/Österreich. Der skandinavische Private Equity-Fonds Alder Investment III übernimmt die Mehrheit an Qcify. Ziel ist bildbasierte Automatisierung in der Lebensmittelindustrie. CMS ist behiflich.

Alder Investment III ist ein skandinavischer Private-Equity-Fonds, der über seine in Österreich ansässige Plattform VSG Group ein Ökosystem technologiegetriebener Unternehmen aufbaut, die sich auf bildbasierte Automatisierung für die Lebensmittelindustrie konzentrieren, so eine Aussendung.

Nun hat Alder Investment III die Übernahme einer Mehrheitsbeteiligung an Qcify abgeschlossen: Qcify ist ein Unternehmen mit Sitz in den USA und Belgien, das sich auf automatisierte Qualitätskontrolllösungen für die globale Lebensmittelindustrie spezialisiert hat.

Die Berater

Pierson Ferdinand beriet Alder in Fragen des US-Rechts. Wirtschaftskanzlei CMS war in österreichischen und belgischen Rechtsfragen sowie in bestimmten steuerlichen Aspekten der Transaktion aktiv. Das österreichische CMS-Team bestand demnach aus Lead Partner Peter Huber (Corporate/M&A) und Lead Associate Christoph Birner (Corporate/M&A) sowie Livia Landskron (Associate, Corporate/M&A), Sibylle Novak (Partner, Tax), Thomas Aspalter (Associate, Tax), Tamina Elbl (Associate, Tax), Jens Winter (Partner, Employment) und Caroline Pavitsits (Associate, Employment).

Im belgischen CMS-Team waren Vincent Dirckx (Partner, Corporate/M&A), Zoé Janssen (Associate, Corporate/M&A), Gauthier Blommaert (Associate, Corporate/M&A), Sophie Berg (Partner, Employment), Yseult Petre (Associate, Employment), Olivier Querinjean (Partner, Tax), Valeska De Pauw (Associate, IP/IT) und Arthur Sabbe (Associate, IP/IT).