Wo die Wirtschaft KI schon als Werkzeug akzeptiert: Neue Studie

Wien. Eine Studie von PwC und Microsoft betrachtet die Akzeptanz von KI im Arbeitsalltag.

Der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) gewinnt in Österreich an Bedeutung: Laut einer Studie von PwC Österreich und Microsoft Österreich nutzen bereits 28 Prozent der Befragten KI in ihrem Berufs- oder Ausbildungsalltag – 2023 waren es erst 18 Prozent gewesen. Gleichzeitig wünschen sich 45 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an der Umfrage eine verstärkte Integration von KI in den Arbeitsalltag. Die Online-Befragung umfasste 1.058 Personen im Alter von 14 bis 75 Jahren in Österreich. Vergleichbare Ergebnisse erbrachte vor kurzem eine Randstad-Studie.

Effizienz und Entlastung durch KI

Mehr als die Hälfte der Befragten (52 Prozent) der PwC/Microsoft-Studie meint, dass die Vorteile von KI in der Arbeitswelt gegenüber den Nachteilen überwiegen. Vor allem der erwartete Effizienzgewinn überzeugt demnach: 69 Prozent glauben, dass KI repetitive und zeitintensive Aufgaben übernehmen kann, was eine spürbare Entlastung im Arbeitsalltag ermöglichen würde. Im Vergleich zu 2023 (57 Prozent) zeige sich auch hier ein Anstieg, was darauf hindeute, dass KI zunehmend als nützliches Werkzeug wahrgenommen wird.

Mangelnde Vorbereitung auf KI

Trotz der positiven Einstellung zur Technologie fühlen sich viele Menschen noch nicht ausreichend auf eine KI-geprägte Arbeitswelt vorbereitet. Nur 32 Prozent der Befragten geben an, über ausreichende Kompetenzen im Umgang mit KI zu verfügen. Selbst bei der technologieaffinen Generation Z (Jahrgänge 1995 bis 2010) schätzt sich lediglich etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) als vorbereitet ein. Auffällig ist auch der Unterschied zwischen den Geschlechtern: Während 40 Prozent der Männer ihre Fähigkeiten im Umgang mit KI als ausreichend bewerten, sind es bei Frauen 25 Prozent.

Die Studie zeigt einen wachsenden Bedarf an Bildung rund um das Thema Künstliche Intelligenz. Drei von vier Befragten (76 Prozent) sprechen sich für die Einführung eines Schulfachs zu KI aus. Besonders großes Potenzial werde dem Einsatz von KI im Gesundheitswesen zugeschrieben, für diesen Bereich erwarten 39 Prozent die größten Vorteile.