Flughafen Wien im Pakt mit Bradford Airport Logistics: Die Helfer

Wien. Die Flughafen Wien AG schließt ein Equity-Joint-Venture mit dem US-Unternehmen Bradford Airport Logistics. Die Kanzleien Schönherr, Sidley und Cerha Hempel waren dabei aktiv.

Das Joint Venture namens „Vienna Airport Logistics GmbH“ soll neue Standards bei Flughafenlogistikdienstleistungen am Flughafen Wien setzen, so eine Aussendung. Konkret soll das Joint Venture ein zentrales Logistikzentrum schaffen, um Warenflüsse zu über 100 Geschäften und Restaurants in der Süderweiterung des Terminal 3 zu steuern. Versprochen wird eine Steigerung der Qualität und Zuverlässigkeit der Logistikdienstleistungen, die Inbetriebnahme der Erweiterung ist für 2027 geplant.

Bradford Airport Logistics ist ein weltweiter Anbieter im Bereich Centralized Receiving and Distribution Centers (CRDC)-Lösungen. Das Unternehmen verfügt laut den Angaben über mehr als 25 Verträge mit Flughäfen. Der Wiener Flughafen ist mit 31,7 Millionen jährlichen Passagieren und einem Gesamtumsatz von rund einer Milliarde Euro (2024) der 19. größte Flughafen Europas.

Die Berater

Sidley Austin München fungierte als federführender Berater für Bradford Airport Logistics. Das Team wurde von Partner Tom Thesing zusammen mit Senior Managing Associate Jennifer Limmer und Partner Björn Holland geleitet.

Schönherr hat als lokale Rechtsberaterin Bradford Airport Logistics beraten. Das Team wurde von Michael Marschall (Partner) geleitet. Unterstützt wurde er laut den Angaben von Lukas Pirringer (Rechtsanwalt) und Georg Winkler (Rechtsanwaltsanwärter). Volker Weiss (Partner) und Alexandru Caprau (Rechtsanwaltsanwärter) berieten zu regulatorischen Fragen. Dominik Hofmarcher (Partner) und Alexander Pabst (Rechtsanwalt) deckten die IP-Aspekte ab. Constantin Benes (Partner), Franziska Oczlon (Rechtsanwältin) und Laura Zobernig (Rechtsanwaltsanwärterin) berieten zu immobilienrechtlichen Themen, während Johannes Stalzer (Partner) vergaberechtliche Fragestellungen betreute.

Die Flughafen Wien AG wurde von Cerha Hempel betreut. Das Team stand unter der Leitung von Johannes Aehrenthal (Partner, Corporate/M&A) und bestand außerdem aus Wolfgang Schreiner (Counsel, Corprate/M&A), Thomas Stedronsky (Associate, Corporate/M&A) sowie Anna Wolf Posch (Partner, Regulatory) und Philipp Schaubach (Senior Asscociate, Regulatory).