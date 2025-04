PropTech-Firma iDwell holt Daniel Dworak als Vertriebsleiter

Wien. Das PropTech-Unternehmen iDwell holt Daniel Dworak als neuen Vertriebsleiter. Er leitete bisher den Immobilienbereich bei Willhaben.

Daniel Dworak (51) leitet laut einer Aussendung ab sofort den Vertrieb des Wiener PropTech-Unternehmens iDwell. In den letzten elf Jahren war er Vertriebsleiter für den Bereich Immobilien beim österreichischen Kleinanzeigenportal Willhaben. Davor war er bei der Twister Com GmbH und der eTel Austria AG tätig. Bei iDwell soll der gebürtige Burgenländer den Ausbau der Partnerschaften in Deutschland, Österreich und der Schweiz vorantreiben, heißt es.

iDwell wurde 2017 gegründet. Das Unternehmen bietet eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung für die Immobilienbranche und betreut laut eigenen Angaben derzeit rund 850 Kunden.

Das Statement

„Mit Daniel Dworak haben wir einen geschätzten Experten gewonnen, der mit seiner langjährigen Immobilienerfahrung die Branche bestens kennt. Er verfügt über umfassende Kenntnisse in den Bereichen digitale Medien sowie Marketing, Vertrieb und Unternehmensstrategie und wird eine wertvolle Bereicherung für unser Team sein. Mit ihm werden wir unsere Expansionsstrategie konsequent fortsetzen“, so Alexander Roth, Gründer und CEO von iDwell.