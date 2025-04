Schönherr berät PTC bei strategischer Übernahme der IncQuery Group

Software & Expansion. Schönherr hat gemeinsam mit Hogan Lovells Ungarn das börsenotierte US-Softwareunternehmen PTC bei der Übernahme der IncQuery Group GmbH beraten.

PTC hat den Hauptsitz in Boston (Massachusetts) und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiter. Die IncQuery Group ist ein weltweit führender Anbieter digitaler Engineering-Lösungen für Systemingenieure, so eine Aussendung. IncQuery hat Tochtergesellschaften in Ungarn und den USA und bietet Application Lifecycle Management sowie Systems-Engineering-Entwicklung und Beratungsleistungen an.

Die Berater

Bei der Transaktion war Schönherr rechtlich insbesondere bei der Erstellung des Anteilskaufvertrags, der Durchführung der Due Diligence und der Verhandlung der Post-Closing Integrationsmaßnahmen aktiv, heißt es weiter. Das Schönherr-Team wurde von Thomas Kulnigg (Partner) und Niklas Kerschbaumer (Rechtsanwalt) geleitet und umfasste außerdem Maximilian Czernin (Rechtsanwaltsanwärter) und Alexander Giehser (Rechtsanwaltsanwärter). FDI- und Compliance-bezogene Aspekte wurden von Christoph Haid (Partner), Helene Ecker (Rechtsanwaltsanwärterin) und Theresa Dabsch (Rechtsanwaltsanwärterin) übernommen.

Hogan Lovells fungierte als lokaler Rechtsberater in Ungarn mit einem Team bestehend aus Sándor Békési, Ákos Kovách, Gábor Kószó und Zoltán Molnár.

Das interne Rechtsabteilungsteam von PTC wurde von Michael Goldstein (VP, EMEA Counsel) geleitet.

Die Verkäufer wurden in Österreich von Act Legal (Paul Koppenwallner) und in Ungarn von der Kanzlei Winkler, Barna & Associates (Gergő Lukácsy) vertreten.

Die Statements

„Wir sind dankbar, PTC bei der strategischen Übernahme der IncQuery Group beraten zu haben – ein Schritt, der PTCs Engagement zur Stärkung seiner Engineering- und Produktentwicklungskompetenzen unterstreicht“, so Schönherr-Partner Thomas Kulnigg.

„Diese Transaktion markiert einen weiteren Meilenstein in PTCs Expansion im Bereich des digitalen Engineerings, und wir haben uns gefreut, sie dabei zu unterstützen“, so Rechtsanwalt Niklas Kerschbaumer: „Die Expertise der IncQuery Group wird einen bedeutenden Beitrag zur Integration von PTCs ALM- und PLM-Portfolios leisten und die Fähigkeit stärken, Kunden weltweit zu bedienen.“