BlackPeak Capital investiert in serbische Kafeterija mit Schönherr

Geldhäuser & Gastronomie. Moravčević Vojnović und Partner haben in Kooperation mit Schönherr BlackPeak Capital bei einem Investment in die serbische Kaffee-Kette Kafeterija beraten.

BlackPeak Capital ist ein führender Wachstumsfinanzierer mit Fokus auf kleine und mittlere Unternehmen in Südosteuropa, so eine Aussendung. Kafeterija wiederum sei eine der größten Kaffeehausketten in Osteuropa und gehöre zu den am schnellsten wachsenden serbischen Brands. Aktuell hat Kafeterija laut den Angaben 53 Geschäfte in Serbien und Montenegro.

Das Beratungsteam

Das Schönherr-Team wurde von den Partnern Luka Lopičić und Igor Živkovski geleitet und umfasste auch Pavle Erić (Attorney at law) sowie die Associates Miloš Jokić, Isidora Grujičić und Nađa Gogić.