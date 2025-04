Patrick Ringelmann leitet Firmenkundensparte der Bank Austria in NÖ

Banking & Management. Patrick Ringelmann leitet jetzt das Firmenkundengeschäft der UniCredit Bank Austria in Niederösterreich. Er folgt auf Irene Fuchs.

Konkret hat Patrick Ringelmann mit 1. April 2025 die Verantwortung für das Firmenkundengeschäft der UniCredit Bank Austria in Niederösterreich übernommen, so eine Aussendung. Er folge in dieser Funktion Irene Fuchs nach, die die Leitung des Bereichs digitale Services übernimmt, um das Firmenkundengeschäft weiter zu digitalisieren und zu beschleunigen, wie es heißt.

Die Laufbahn

Patrick Ringelmann hat Unternehmensführung und Management studiert und begann 2009 als Geschäftskundenbetreuer bei der Bank Austria. 2015 wechselte er für zwei Jahre in die Unternehmensberatung, bevor er 2017 in die Bank zurückkehrte. Ab 2021 leitete er das Firmenkundencenter Vienna Small 2, das auf kleine Unternehmen in Wien spezialisiert ist.

Dieter Hengl, Vorstand Corporates der UniCredit Bank Austria: „Sein tiefes Verständnis für das Geschäft unserer Kunden und ihre Bedürfnisse wird die führende Stellung der UniCredit Bank Austria in Niederösterreich weiter stärken. Irene Fuchs danke ich sehr herzlich für ihren Einsatz für unsere Kunden in Niederösterreich und unsere Bank und wünsche ihr alles Gute für die neue Aufgabe.“