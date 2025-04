Wienerberger & Pipelife Austria: Stefanie Kölbl wird HR-Director

Bauzulieferer & Management. Stefanie Kölbl (37) ist ab sofort als Country HR-Director bei wienerberger Österreich und Pipelife Austria tätig.

Zu Kölbls Agenden zählt die strategische Personalführung sowie Weiterentwicklung der gesamten Organisationseinheit, so eine Aussendung. Die Wienerberger Österreich GmbH ist größter heimischer Anbieter von Produkten und Lösungen für Ziegelmauerwerke, die Pipelife Austria GmbH führender Kunststoff-Rohrhersteller. Wienerberger Österreich hat rund 500 Beschäftigte, Pipelife Austria 300. Wie berichtet werden die beiden Einheiten innerhalb der Wienerberger-Gruppe teilweise zusammengelegt.

Die Laufbahn

Kölbl hat eine akademische Ausbildung im Bereich Wirtschaftswissenschaften am IMC Krems absolviert und war zuletzt als HR-Director langjährig bei Georg Fischer Casting Solutions in der Gussindustrie beschäftigt. Somit bringe sie fundiertes Know-how in den Bereichen strategische HR-Planung, Talentförderung und Employer Branding mit. Darüber hinaus habe sie multinationale HR-Initiativen geleitet und mit Teams in verschiedenen Ländern zusammengearbeitet.

„Mit Stefanie Kölbl haben wir eine erfahrene und engagierte Führungskraft im HR-Bereich gewonnen. Sie wird unsere Personalagenden mit Fachkompetenz und Weitblick leiten und ich freue mich schon auf die Zusammenarbeit“, so Johann Marchner, Country Managing Director von wienerberger Österreich und Pipelife Austria.