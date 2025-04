Neues Handbuch zum Nachhaltigkeitscontrolling und -reporting

Fachbücher. Die Bewältigung des Klimawandels bedeutet für zahlreiche Unternehmen Berichtspflichten nach ESRS und EU-Taxonomie. Ein neues Handbuch widmet sich dem Thema.

Das „Handbuch Nachhaltigkeitscontrolling und -reporting“ widmet sich der Bewältigung des Klimawandels als einer globalen Schlüsselherausforderung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik, so Fachverlag Linde: Unternehmen müssen Strategien entwickeln, um Umweltziele zu erreichen und soziale Standards in ihrer Wertschöpfungskette zu gewährleisten. Seit 2025 unterliegt eine Vielzahl von Unternehmen Berichtspflichten nach ESRS und EU-Taxonomie, die auch für Controlling und Reporting neue Herausforderungen mit sich bringen, heißt es weiter.

Die Inhalte

Die Neuerscheinung wendet sich an Nachhaltigkeitsabteilungen, Führungskräfte und Controller:innen. Sie soll helfen, die Berichtspflichten zu erfüllen, aber auch die Chancen einer Ökologisierung von Geschäftsmodellen verdeutlichen. Geboten wird laut Verlag eine verständliche Darlegung der EU-Regulatorik, weiters geht es um die Durchführung einer Wesentlichkeitsanalyse, um Auswahl und Berechnung von ESG-Kennzahlen, die nötigen Änderungen in Controlling-Systemen u.a.

Auch nachhaltige Finanzierungen und Ratings, Softwaretools und die organisatorische Eingliederung der Nachhaltigkeit in Verbindung mit neuen und veränderten Berufsbildern werden laut den Angaben in dem insgesamt rund 600 Seiten starken Handbuch beleuchtet. Dazu kommen Case Studies u.a. von BASF, Borealis, B&C-Gruppe, Löffler, Verbund, ÖBAG und Österreichischer Post.

Herausgeber und Autoren

Die Herausgeber sind:

FH-Prof. Dr. Christoph Eisl, Professor für Controlling und Pädagogischer Koordinator des Masterstudiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (CRF) an der Fachhochschule Oberösterreich

FH-Prof. Dr. Heimo Losbichler, Leiter des Studiengangs Controlling, Rechnungswesen und Finanzmanagement (CRF) an der Fachhochschule Oberösterreich; Vorstandsvorsitzender der Internationalen Association of Controllers (ICV) und Vorsitzender der International Group of Controlling (IGC)

Mag. Christian Engelbrechtsmüller, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, Partner im Bereich Advisory von KPMG Österreich

Prof. Dr. Othmar Lehner, Professor für Rechnungswesen an der Hanken School of Economics, Direktor des Hanken Centre of Accounting, Finance and Governance; Director im Bereich ESG der KPMG Austria mit Schwerpunkt Sustainability Reporting und Assurance

Rund 40 Fachautorinnen und -autoren aus verschiedenen Tätigkeitsbereichen haben laut Verlag zu der Neuerscheinung beigetragen.