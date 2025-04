Startup-Wettbewerb Best of Biotech startet in die nächste Runde

Wien. Einreichungen für die elfte Ausgabe des aws-Wettbewerbs Best of Biotech sind noch bis Mitte Juni möglich, die Preisverleihung findet im Oktober statt.

Die Förderbank aws (Austria Wirtschaftsservice GmbH) startet die elfte Ausgabe ihres Wettbewerbs Best of Biotech (aws BoB). Dieser richtet sich an Forschende und Studierende aus den Bereichen Biotechnologie, Pharma, Medizintechnik und Digital Health. Teilnehmende haben die Möglichkeit, Geschäftskonzepte zu entwickeln und sie vor einer internationalen Jury zu präsentieren. Dabei winken Preisgelder in Höhe von insgesamt 32.000 Euro, gestiftet von Unternehmen wie Boehringer Ingelheim, Takeda und Erste Bank. Als zusätzliches Zuckerl werden Tickets für Branchenevents wie BIO-Europe 2025 (im November in Wien) oder das MedTech Forum 2026 vergeben.

Organisiert wird der Wettbewerb von aws im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus. Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer betont in einer Aussendung die Bedeutung für den Standort: „Life Sciences sind ein zentraler Motor für Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in Österreich.“ Seit Beginn des Wettbewerbs wurden aus rund 550 eingereichten Projekten insgesamt 173 Unternehmensgründungen ausgelöst. Österreich habe sich als international angesehener Standort entlang der gesamten Wertschöpfungskette etabliert, heißt es bei aws.

Best of Biotech: Teilnahmebedingungen und Kategorien

Projekte können noch bis 13. Juni 2025 in vier Kategorien eingereicht werden:

Best Biotech Ideator: Geschäftsideen in der Vorgründungsphase.

Best Biotech Start-up: Junge Unternehmen bis zu drei Jahre nach Gründung.

Best MedTech Ideator: Geschäftsideen im Bereich Medizintechnik.

Best MedTech Start-up: Start-ups aus dem MedTech-Bereich.

Finalistenteams erhalten individuelles Coaching zur Vorbereitung auf ihren Pitch vor der Jury; die Preisverleihung findet am 14. Oktober statt.

Life-Sciences-Sektor wächst

Die positive Entwicklung des Sektors in Österreich wird im Life Science Report Austria 2024 herausgestrichen, der in Kürze erscheinen wird: Demnach beschäftigen 1.170 Unternehmen rund 73.400 Personen und erzielen einen Umsatz von knapp 40 Milliarden Euro. Zwischen 2021 und 2023 wurden 146 neue Unternehmen gegründet, darunter viele Spin-offs von Universitäten. Die Forschungs- und Entwicklungsinvestitionen österreichischer Biotechnologie-Unternehmen stiegen zuletzt auf rund 480 Millionen Euro – ein Wachstum, das über dem OECD-Durchschnitt liegt.