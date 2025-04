Nicolai Descovich leitet Versicherungsbereich bei msg Plaut Austria

Zentraleuropa. Nicolai Descovich ist neuer Leiter des Bereichs Versicherungen für die Region Österreich und Central Europe (CE) beim IT-Dienstleister msg Plaut Austria. Er ist seit Anfang des Jahres Mitglied der Geschäftsführung.

Nicolai Descovich (46) leitet laut einer Aussendung ab sofort die Business Unit „Insurance“ für die Region Österreich und Central Europe (CE) beim IT-Dienstleister msg Plaut Austria. Der Manager ist seit 1. Jänner 2025 Mitglied der Geschäftsführung des Unternehmens.

Das in Wien beheimatete Unternehmen mit rund 750 Mitarbeitenden an 14 Standorten in neun Ländern bietet End-to-End-Lösungen in den Bereichen Banking, Insurance, Manufacturing und Public.

Die Laufbahn

Nicolai Descovich studierte an der WU Wien und ist seit rund 20 Jahren in der österreichischen IT-Szene beruflich aktiv. Er begann seine Laufbahn 2004 bei Hewlett-Packard, wo er acht Jahre in verschiedenen Management-Rollen tätig war. 2012 wechselte er zu IBM, wo er über die letzten 12 Jahre Sales- und Sales-Leader-Rollen innehatte. Darüber hinaus war er Geschäftsführer bei B.I.T. Blue IT-Services und Nordcloud.

Die Statements

„Nicolai verbindet jahrelange Erfahrung in der IT-Branche, personelle Integrität und Professionalität mit einem hohen Maß an Empathie und Menschenorientierung. Damit passt er perfekt in unser Team und verstärkt uns, indem er die End-to-End-Ergebnisverantwortung für den gesamten Versicherungsbereich übernimmt“, so Georg Krause, Geschäftsführer von msg Plaut Austria.

„In einem Jahr haben wir bei msg Plaut im Versicherungsbereich vieles erreicht. Auf diesen Erfolgen aber wollen wir uns nicht ausruhen. Das Potenzial, unsere Kunden verstärkt in ihrer Digitalisierung zu unterstützen, ist groß. Umso mehr freue ich mich, den eingeschlagenen Weg nun in der neuen Rolle weiterzugehen“, so Nicolai Descovich.