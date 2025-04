Siegfried Reich bleibt Geschäftsführer von Salzburg Research

Forschungsgesellschaften. Siegfried Reich wird als Chef von Salzburg Research verlängert. Das Institut feiert heuer sein 25-jähriges Bestehen.

Siegfried Reich, seit 2003 Geschäftsführer der Salzburg Research Forschungsgesellschaft, wurde erneut für weitere fünf Jahre bestellt. Die Entscheidung fiel im Rahmen der regulären Ausschreibung der Geschäftsführung, die alle fünf Jahre bei landeseigenen Organisationen erfolgt.

Das Forschungsinstitut, das seit diesem Jahr vollständig im Eigentum des Landes Salzburg steht, entwickelt laut den Angaben anwendungsorientierte digitale Lösungen für komplexe Herausforderungen, insbesondere in den Bereichen Mobilität, Sport, Gesundheit und Energie. „Wir sind mehr als ein Projekt – wir sind ein hoch-vernetzter und elementarer Baustein im Salzburger Innovations-Ökosystem“, so Wirtschaftsinformatiker Reich. Es sei versucht worden, die „komplette Klaviatur der anwendungsorientierten Forschung zu bespielen“.

Brücke zwischen Forschung und Praxis

Das Institut soll als Brücke zwischen Forschung und Praxis dienen, heißt es in einer Aussendung. Salzburg Research initiierte unter anderem Kompetenzzentren zur Digitalisierung im Tourismus (2005–2011) und im Sport (2018–2028) in Zusammenarbeit mit Partnern aus Wirtschaft und Wissenschaft. Heuer feiert Salzburg Research sein 25-jähriges Bestehen; bisher wurden 593 Forschungs- und Entwicklungsprojekte durchgeführt und mehr als 1.300 Publikationen veröffentlicht, heißt es.

Siegfried Reich, geboren 1967 in St. Johann im Pongau, absolvierte ein Studium der Angewandten Informatik an der Universität Linz und promovierte 1995 in Informatik und Wirtschaftswissenschaften an der Universität Wien. Von 1996 bis 1999 war er als Post-Doc Forscher und Dozent an der Multimedia Research Group der University of Southampton tätig. Im Jahr 2000 kehrte er nach Österreich zurück und begann seine Tätigkeit bei Salzburg Research. Seit 2003 lenkt er als Geschäftsführer die Geschicke des Forschungsinstituts. Im Jahr 2012 wurde Reich von der Universität Salzburg zum Honorarprofessor ernannt.