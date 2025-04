Controller Institut befördert Clemens Nachbauer zum Geschäftsführer

Wien. Clemens Nachbauer (47) wird neuer Geschäftsführer des Österreichischen Controller Instituts. Er folgt auf Christian Kreuzer, der in den Aufsichtsrat wechselt.

Mit April 2025 wurde Clemens Nachbauer zum Geschäftsführer des Österreichischen Controller Instituts bestellt. Er folgt laut einer Aussendung Christian Kreuzer nach, der in den Aufsichtsrat des Instituts wechselt. Gemeinsam mit Rita Niedermayr übernehme Nachbauer künftig die Verantwortung für die strategische Weiterentwicklung der Community- und Learning-Services des Instituts.

Das Controller Institut ist als Verein organisiert und hält 100 Prozent der Anteile an der Controller Institut GmbH, die wiederum unter der Geschäftsführung von Verena Laber steht.

Die Laufbahn

Mag. Clemens Nachbauer, MBA bringe umfassende Erfahrung in der Organisations- und Führungskräfteentwicklung sowie in der Gestaltung innovativer Lernstrategien mit. In den vergangenen 13 Jahren habe er das Controller Institut in leitender Funktion mitgeprägt und zentrale Impulse in der Programmentwicklung sowie in der Begleitung von Transformationsprozessen gesetzt.

Vor seinem Einstieg beim Controller Institut 2012 war Nachbauer als Trainer, Projektleiter und Unternehmensberater tätig. Der gebürtige Oberösterreicher hat Bildungswissenschaft, Tiefenpsychologie, Philosophie und Kultur-/Sozialanthropologie an der Universität Wien studiert und einen Professional MBA an der Executive Academy der WU Wien abgeschlossen. Zusätzlich hat er laut den Angaben Ausbildungen im Controlling, zum Advanced Change Manager und systemischen Organisationsentwickler sowie zum ISO-zertifizierten Coach absolviert.