Helvetia umarmt Baloise mit Clifford Chance und Freshfields

Assekuranz-Allianz. Die Schweizer Versicherer Helvetia und Baloise fusionieren zur neuen Nummer zwei der Branche hinter Zurich. Hilfe kommt von Freshfields und Clifford Chance.

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat die Helvetia Holding AG bei ihrer geplanten „Fusion unter Gleichen“ mit der Baloise Holding AG zur „Helvetia Baloise Holding AG“ mit 22.000 Beschäftigten beraten.

Der neue Versicherungsriese Helvetia Baloise

Der Zusammenschluss ist ein bedeutender Meilenstein in der Geschichte der Schweizer Versicherungswirtschaft: Mit einem kombinierten Geschäftsvolumen von 20 Milliarden CHF (21,35 Mrd. Euro) in acht Ländern sowie einem globalen Specialty-Geschäft werde Helvetia Baloise zur zweitgrößten Versicherungsgruppe der Schweiz (Nr. 1 ist Zurich) und zu einem der führenden Versicherer in Europa.

Die Transaktion stehe unter dem Vorbehalt aufsichts- und kartellrechtlicher Genehmigungen sowie der Zustimmung der Aktionärinnen und Aktionäre an den beiden außerordentlichen Generalversammlungen. Der Vollzug wird im vierten Quartal 2025 erwartet, heißt es dazu weiter. Das internationale Clifford Chance Team für Helvetia stand unter der Leitung von Partner Thomas Krecek (Corporate/M&A, Frankfurt).

Freshfields berät Baloise

Freshfields berät gemeinsam mit der Schweizer Kanzlei Lenz & Staehelin die Baloise Holding AG bei der geplanten Fusion. Das Team besteht aus (Lead): Heiner Braun, David Schwintowski (Singapur), Jan Biermann (alle M&A), Andreas von Bonin (Kartellrecht, Brüssel), Frank Schaer (Arbeitsrecht, alle Frankfurt); Partner: Doug Smith (London), Stephan Pachinger (Wien/Frankfurt), Wessel Heukamp (M&A, München), Satya Staes Polet (Arbeitsrecht, Brüssel), Francesco Lombardo (Mailand), Florian Klimscha (alle Kapitalmarktrecht, Wien); Counsel: Giuliano Marzi (Finanzierung, Mailand), Aïleen Legré (M&A, Paris); Principal Associates: Johanna Hirth (Frankfurt), Brunhilde Van Den Haute (beide Arbeitsrecht, Brüssel), Eva Schneider (Finanzaufsichtsrecht, Wien), Asís Martín de Cabiedes (M&A, Madrid); Associates: Jonas Regener (M&A, München), Richard Dreßler (Kartellrecht), Leonhard Knebel, Philipp Baschenhof (beide Foreign Direct Investment, alle Brüssel), Mauritz von Wedemeyer (M&A, Frankfurt), Katharina Galavics (Wien) und Marco Colombo (beide Finanzierung, Mailand).