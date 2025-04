Armin Zarghami ist jetzt Anwalt bei KWR Karasek Wietrzyk

Wien. Armin Zarghami (31) ist neuer Anwalt bei der Wiener Anwaltskanzlei KWR Karasek Wietrzyk. Er ist Teil des Corporate/M&A-Teams der Kanzlei.

Bei der Wiener Anwaltskanzlei KWR Karasek Wietrzyk ist Armin Zarghami neuer Anwalt im Corporate M&A-Team. Er ist laut einer Aussendung seit 2022 bei KWR tätig und auf die Beratung bei nationalen sowie grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen spezialisiert.

Zarghami studierte Rechtswissenschaften an der Uni Wien und hat einen Master of Laws (LL.M.) von der Universitat Pompeu Fabra in Barcelona. Die Gerichtspraxis absolvierte er am Bezirksgericht Leopoldstadt und an der Staatsanwaltschaft Wien. Vor seinem Einstieg bei KWR war er als Associate bei den Wiener Anwaltskanzleien HSP und Binder Grösswang tätig.

Die Statements

„Armin Zarghami stellt mit seiner breiten Expertise und lösungsorientierten Herangehensweise eine große Bereicherung für unser Team dar und wird von unseren Mandanten allseits sehr geschätzt“, so KWR-Partner Gerold Wietrzyk.

„Der Aufstieg von Armin Zarghami stellt einen großen Gewinn für unsere Kanzlei dar. Es ist dezidiertes Ziel unserer Kanzlei, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.