Wien. Stefanie Präauer ist jetzt Anwältin im Vergaberechtsteam von KWR. Sie war zuvor u.a. beim Forum Alpbach und Cerha Hempel.

Stefanie Präauer ist neue Anwältin im Vergaberechtsteam der Wiener Wirtschaftskanzlei KWR: Sie kam während des Studiums über ein Summer Associate Program erstmals an Bord und spezialisierte sich nach mehreren Jahren juristischer Tätigkeit im Gesellschaftsrecht und M&A auf Vergaberecht.

Die Laufbahn

Mag. Stefanie Präauer, BA hat Wirtschaft mit Fokus auf Nonprofit-Management und staatliche Institutionen studiert und war zu Beginn ihres beruflichen Werdegangs einige Jahre als Consultant in einer Marketingagentur tätig.

Neben ihrem rechtswissenschaftlichen Studium war sie im Netzwerk des Europäischen Forum Alpbach als Finanzreferentin und Vizepräsidentin für den Club Alpbach Tirol tätig, so eine Aussendung. Nachdem sie das KWR Summer Associate Programm 2016 und ein Praktikum bei einer New Yorker Wirtschaftskanzlei 2016/17 absolviert hatte, begann sie 2017 als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei KWR und war ab 2018 als Rechtsanwaltsanwärterin an Bord.

Im Jahr 2020 wechselte Präauer in das M&A-Team einer anderen Wirtschaftskanzlei (Cerha Hempel, Anm.d.Red.), bevor sie im Jahr 2021 die Rechtanwaltsprüfung ablegte und als Rechtsanwaltsanwärterin zu KWR zurückkehrte. Seit Frühling 2025 ist sie nun eingetragene Rechtsanwältin und Teil des KWR-Vergaberechtsteams.

Die Statements

Mit Präauers Aufstieg zur Rechtsanwältin werde das Wachstum der Vergaberechtspraxis von KWR fortgesetzt. „Ich freue mich sehr, dass Stefanie Präauer unser Vergaberechtsteam nun als Rechtsanwältin unterstützen wird. Mit ihrer lösungsorientierten Herangehensweise und tiefgehenden fachlichen Expertise stellt sie eine große Bereicherung für unser Team dar und wird sowohl von den Kolleg:innen als auch von unseren Mandant:innen sehr geschätzt. Wir freuen uns sehr, gemeinsam komplexe Projekte umzusetzen“, so KWR-Partnerin Katharina Trettnak-Hahnl.

„Der Aufstieg von Stefanie Präauer stellt einen großen Gewinn für unsere Kanzlei dar. Es ist dezidiertes Ziel unserer Kanzlei, unseren Juristinnen und Juristen die besten Möglichkeiten zu bieten, ihre Tätigkeit als Rechtsanwalt/Rechtsanwältin bei uns fortsetzen und bis in die Partnerebene aufsteigen zu können. Der Kampf um die besten Talente ist in unserer Branche größer denn je. Wir freuen uns daher sehr, dass Stefanie Präauer bereits seit langer Zeit Teil von KWR ist und uns weiterhin die Treue hält“, so KWR-Partner und Kanzleisprecher Clemens Berlakovits.