Cybersicherheit: Wie ein Passwort sein sollte und wie nicht

1. Mai ist nicht bloß Tag der Arbeit. Noch immer sind schwache Passwörter oft das Einfallstor für Cyberattacken. Der 1. Mai ist Welt-Passworttag. IT-Branchenvertreter erinnern an die wichtigsten Regeln.

Laut einer Umfrage der KPMG bei Wiener Unternehmen zählt Passwortdiebstahl gemeinsam mit Malware und CEO-Fraud mit 59 % zu den Top 5-Herausforderungen im Tagesgeschäft.

„Die Wahl eines sicheren Passworts ist einer von vielen wichtigen Punkten, um sich vor Cyberangriffen zu schützen. Ein starkes Passwort kann den Unterschied machen und die Sicherheit erheblich erhöhen“, so dazu Martin Heimhilcher, Obmann der Sparte Information und Consulting der WK Wien, in einer Aussendung zum Welt-Passworttag (der immer auf den ersten Donnerstag im Mai fällt). „Ein starkes Passwort ist der erste Schritt zur Cybersicherheit. Es schützt nicht nur persönliche Daten, sondern auch die Integrität des gesamten Netzwerks“, so Heimhilcher.

Das sind schwache Passwörter

Neben den allzeit beliebten Passwörtern „12345“ oder „123456“ bzw. „qwertz“ werden gerne auch andere für Hacker leicht nachvollziehbare Passwörter verwendet: Geburtsdatum, Name von Familienangehörigen, Wohnort. „Damit haben die Cyberkriminellen leichtes Spiel“, warnt Heimhilcher. Einmal ins System eingedrungen, können Hacker ihre Zugriffsrechte in einem Netzwerk weiter ausbauen und Ransomware oder andere Schadsoftware installieren.

Das sind sichere Passwörter