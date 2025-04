DLA Piper Wien holt Johanna Höltl als Counsel ins Corporate Team

Wirtschaftskanzleien. Johanna Höltl kehrt als Counsel ins Corporate Team von DLA Piper zurück. Ihre Themen sind M&A, Private Equity u.a.

Die internationale Wirtschaftskanzlei DLA Piper holt Johanna Höltl zurück in das Wiener Büro. Als Counsel verstärkt sie laut einer Aussendung ab 1. Mai 2025 das Corporate-Team unter der Leitung von Partnerin Elisabeth Stichmann mit Schwerpunkt auf grenzüberschreitende M&A-Transaktionen, Private Equity sowie internationale gesellschaftsrechtliche Umstrukturierungen.

Die Laufbahn

Nach Abschluss ihres Studiums der Rechtswissenschaften an der Universität Innsbruck war Johanna Höltl bei Kanzleien in Wien, Barcelona und Paris tätig, darunter auch etliche Jahre bei DLA Piper in Österreich. Die Rechtsanwältin kehrt nun zu DLA Piper zurück.

MMag. Dr. Johanna Höltl verfüge über langjährige Erfahrung in grenzüberschreitenden M&A-Transaktionen, Private Equity, gesellschaftsrechtlichen Umstrukturierungen und im allgemeinen Gesellschafts- und Vertragsrecht. Sie hat in den vergangenen Jahren insbesondere im Start-Up Bereich bei M&A-Transaktionen beraten. Ihr Fokus bei DLA Piper liegt in den Bereichen Mergers & Acquisitions, Private Equity sowie internationale Umstrukturierungen.

Die Statements

„Ich freue mich sehr über die Rückkehr von Johanna Höltl. Uns verbindet eine lange berufliche gemeinsame Zeit und ich schätze sie sowohl fachlich als auch persönlich sehr. Der Wiedereintritt von Johanna Höltl, einer äußerst versierten M&A-Anwältin, ist ein Gewinn für unsere Corporate-Praxis und unterstreicht unseren klaren Fokus auf den Ausbau des M&A-Geschäfts“, so Elisabeth Stichmann, Partnerin und Head of Corporate bei DLA Piper in Österreich.

Johanna Höltl: „Ich freue mich auf eine spannende Herausforderung in dem mir vertrauten globalen Umfeld und auf die Zusammenarbeit mit einem Team, das ich sehr schätze. Vor allem im Bereich M&A ist DLA Piper Top Tier für internationale Mandantinnen und Mandanten.“