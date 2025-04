FH Burgenland startet im Herbst neuen KI-Masterstudiengang

Eisenstadt. Am Standort Eisenstadt wird die FH Burgenland ab Herbst einen berufsbegleitenden Lehrgang zu KI anbieten.

Künstliche Intelligenz steht zunehmend auch für Bildungsinstitutionen im Fokus. Die FH Burgenland startet im Herbst ihren neuen Masterstudiengang „AI Solution Engineering“ am Standort Eisenstadt. Das berufsbegleitende Programm richtet sich an Absolventinnen bzw. Absolventen technischer und wirtschaftlicher Studienrichtungen, die sich auf sichere und nachhaltige KI-Lösungen spezialisieren möchten. Im Fokus stehen Entwicklung, Implementierung und Bewertung von KI-Systemen, dabei sollen Cybersecurity, funktionale Sicherheit und die Erklärbarkeit von KI-Lösungen weitere inhaltliche Schwerpunkte sein, so die Veranstalter.

Technische und wirtschaftliche Grundlagen zur KI

Studiengangsleiter ist Gernot Steindl, Experte für Automatisierungstechnik und digitale Transformation. Seine Vision ist es, im Studiengang „Expertinnen und Experten auszubilden, die gezielt KI einsetzen, um intelligente, sichere und nachhaltige Lösungen voranzutreiben“. Das Studium soll demnach sowohl technische Grundlagen als auch wirtschaftliche und ethische Kompetenzen vermitteln, teilt die FH in einer Aussendung mit.

Studierende werden an aktuellen Forschungs- und Entwicklungsprojekten teilnehmen und können außerdem Problemstellungen aus ihrem beruflichen Umfeld einbringen. Die Ausbildung dauert vier Semester, ist gebührenfrei und findet im Blended-Learning-Format statt. Bewerbungen sind bis 31. Mai möglich, danach werden Restplätze vergeben, so die FH Burgenland.