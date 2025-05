NEUER ONLINE-LEHRGANG „ArbeitsZEIT: Recht & praktisch!“

„Arbeitszeit? Da kann man richtig viel falsch machen – und das wird oft teuer.“

In unserem 11-teiligen Lehrgang bekommen Sie Know-how, das Sie in der Lohnverrechnung oder im Personalbereich wirklich brauchen: Verständlich erklärt, mit vielen Praxisbeispielen und einem klaren Ziel – Fehler vermeiden und rechtlich auf der sicheren Seite sein. Ob All-in-Vertrag, Gleitzeit oder Überstundenregelung – Sie werden fit im Arbeitszeitrecht. Damit Sie in Zukunft nicht mehr grübeln müssen, sondern einfach wissen, was zu tun ist!

Termine: 11 Vormittage online LIVE im Zeitraum von 23.09. – 13.11.2025 (die genaue Übersicht finden Sie auf unserer Homepage)

Weitere Informationen finden Sie hier >>>

(Werbung)