CA Immo verkauft Sava Business Center Belgrad mit CBRE und CMS

Immo-Investments. CA Immo verkauft das Sava Business Center in Belgrad und verlässt damit den „Nicht-Kernmarkt“ Serbien.

Die CA Immo hat den Verkauf des letzten serbischen Bürogebäudes der Gruppe, dem Sava Business Center, abgeschlossen. Das Gebäude umfasst ca. 19.600 m² Bruttomietfläche und war zum 31. Dezember 2024 zu 96% vermietet, mit annualisierten Bruttomieterlösen von rund 4,0 Mio. €, so eine Aussendung des Immobilien-Unternehmens. Im dem Verkaufsprozess in Serbien fungierte CBRE als Immobilienmakler und CMS als Rechtsberater der CA Immo.

„Rückzug aus Sekundärmärkten“

Keegan Viscius, CEO von CA Immo: „Seit 2018 haben wir uns aus Rumänien, Slowenien, Bulgarien, Russland und Kroatien sowie aus allen Sekundärstädten in Ungarn, Österreich und Polen zurückgezogen. Mit diesem Verkauf ziehen wir uns aus einem weiteren Nicht-Kernmarkt zurück, verbessern den Portfolio-Fokus und die Gesamtkosteneffizienz und drehen unser Portfolio-Exposure auf hochwertige, moderne Büroimmobilien in unseren Kernmärkten.“

Der Verkauf stehe im Einklang mit der langfristigen Investitionsstrategie von CA Immo, die den Fokus auf große, hochwertige Class-A-Büroimmobilien in innerstädtischen Toplagen vorsieht. Was in Bezug auf Assetklasse, Lage, Gebäudequalität, Alter oder Wertschöpfungspotenzial nicht zum Kerngeschäft passe, werde verkauft und die Erlöse reinvestiert, so CA Immo. So will man die Entwicklungspipeline in Berlin ausbauen und potenziell zukaufen.