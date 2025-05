Tech-Forschungsriese AIT zeigt Neues bei Elektronik und Solarstrom

Nürnberg/München. Das Austrian Institute of Technology (AIT) präsentiert ab morgen auf internationalen Messen Forschungsergebnisse und technologische Entwicklungen.

Das AIT (Austrian Institute of Technology) ist Anfang Mai auf zwei internationalen Fachmessen vertreten: Von 6. bis 8. Mai nimmt die größte außeruniversitäre Forschungseinrichtung Österreichs an der PCIM Europe in Nürnberg teil, gefolgt von der Intersolar Europe in München vom 7. bis 9. Mai.

Leistungselektronik auf der PCIM in Nürnberg

Im Rahmen der PCIM Europe, einer Fachmesse für Leistungselektronik, stellt das AIT aktuelle Forschungsergebnisse und technologische Entwicklungen vor. Thematische Schwerpunkte sind Leistungselektronik, intelligente Antriebssysteme und modernes Energiemanagement. Das Institut arbeitet an der Entwicklung und Optimierung von Leistungselektronik für Elektromobilität und Energieversorgung. Dabei kommen fortschrittliche Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbid (SiC) und Galliumnitrid (GaN) zum Einsatz. Ziel sei die Steigerung von Effizienz und Leistungsdichte bei gleichzeitiger Kostenreduktion. Auch die Entwicklung neuer Regelungsalgorithmen für die Steuerungssoftware ist Teil der Forschungsarbeit.

Am AIT-Messestand werden unter anderem Testumgebungen zur Analyse netzgekoppelter leistungselektronischer Systeme und Prototypen für elektrische Antriebssysteme präsentiert. Ein zentrales Exponat ist das mit dem Houskapreis 2025 ausgezeichnete Projekt Medusa. Ziel dieses Projekts ist die Entwicklung von Multi-Megawatt-Schnellladestationen mit direktem Mittelspannungsanschluss, um die Ladezeiten von Batterien im Schwerverkehr deutlich zu verkürzen. So kann beispielsweise eine 400-kWh-Bus-Batterie in acht Minuten geladen werden. Die Technologie gilt als Schlüssel für die Elektrifizierung des Schwerverkehrs.

AIT auf der Intersolar Europe

Auf der Intersolar Europe, einer Fachmesse der Solarwirtschaft, gibt das AIT Einblick in seine Photovoltaikforschung. Die Bandbreite reiche von der Entwicklung und Prüfung einzelner Solarzellen bis zur Systembewertung großskaliger PV-Kraftwerke. Im Fokus des Messeauftritts stehen die Zuverlässigkeit und Performance von PV-Modulen und -Systemen, KI-gestützte Leistungs- und Fehlerdiagnose, hybride Energiesysteme mit Photovoltaik, Batteriespeichern und Wasserstofftechnologien sowie die Netzintegration und Bewertung von PV-Wechselrichtern und Speicherlösungen. Außerdem werden Entwicklungen im Bereich innovativer Leistungselektronik vorgestellt, etwa Megawatt-Ladestationen mit Mittelspannungsanbindung.