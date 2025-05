BMD Steuerberatertagung: Die KI-Kanzlei, der gelungene Verkauf und mehr

Fortbildung & Events. Bei der BMD Steuerberatertagung ab 14.5.2025 geht es um KI Automatisierung in Steuerkanzleien (und beim Klienten), um die Suche nach Verstärkung und weitere Praxis-Themen.

Die BMD Akademie will mit dem zweitägigen Fortbildungsevent BMD Steuerberatertagung eine interessante Themenvielfalt abseits von Steuer- und SV-Recht bieten, sagt Akademie-Leiter Roland Beranek: „Steuerrechtliche und Sozialversicherungsthemen sind für Steuerberater ohnehin tägliches Geschäft. Aber der Beruf des Steuerberaters hat sich enorm gewandelt. Sei es die Digitalisierung und damit einhergehend die noch wichtigere Automatisierung oder die Klientenkommunikation, der Datenaustausch. Hinzu kommt nun der große Schirm der künstlichen Intelligenz. Egal ob in der Kanzlei, seitens der Finanzverwaltung oder der Klienten.“

Dazu komme die Herausforderung loyale und fleißige, selbständig arbeitende Mitarbeiter: „Mit der BMD Steuerberatertagung decken wir eine Vielzahl von spannenden und sofort umsetzbaren Themen abseits von Steuer- und SV Recht ab. Kluge Steuerberater nehmen daran teil, geniale bringen ihre innovativen Mitarbeiter mit.“

So verkaufen Sie ihre eigene Steuerkanzlei

Los geht es am 14.5.2025 mit dem Vortrag „Wie verkaufe/übergebe ich meine Steuerberatungskanzlei?“ von Georg Bruckmüller. Betrachtet werden der Ablauf und die Planung einer Unternehmensübergabe in der Steuerbranche, die Due Diligence, gängige Methoden (Asset Deal vs. Share Deal), das Thema Datenschutz, Haftungrisiken und mehr. Auch die Vertragsgestaltung wird beleuchtet.

Im Anschluss betrachtet Walter Strasser die „Schatzgrube BMD Tools!“ Der Fokus liegt dabei auf der Automatisierung von massenweise zu erledigenden Aufgaben. Konkret geht es um Rechnungsimport, SQL-Schnittstellen, den automatisierten Standardbrief, verbesserte Workflows im Rechnungswesen u.a.

Von Klienten-Ansprache bis KI-Einsatz des Fiskus

In „Kanzlei neu gedacht! ?“ schildert Team23-Gründer Edin Salihodzic seine Vision der Steuerberatung: Mit Klienten per Du, Kommunikation auf Augenhöhe und einem Fokus auf echter Beratung bringe das Team rund um Salihodzic frischen Wind in die oftmals als alteingesessen wahrgenommene Branche, heißt es dazu. Beratung wird in mehreren Sprachen angeboten, 80 Prozent der Mitarbeiter:innen sind weiblich und im Unternehmen herrsche Gehaltstransparenz unter den Angestellten.

Den Abschluss am ersten Tag machen Christian Weinzinger mit „KI in der Finanzverwaltung“ (Datenanalyse und KI, Themen und Projekte, Use Cases und Ausblick) sowie Daniela Hornaus mit „Automatisierungen im Rechnungswesen“: Sie erörtert die Herangehensweise für wertvolle Prozesse und die Überzeugung von Mitarbeitern und Klienten. Bis hin zur provokanten Frage: Braucht es noch Buchhalter?

Mit GPT die Steuer-Dialoge zum Leben erwecken

Am zweiten Tag (15.5.) widmet sich Angela Hamatschek dem Thema: „Von Zahlenfriedhöfen zu lebendigen Dialogen“. Dabei geht es um sprechende Zahlen, die ansprechende Verpackung von Vorauszahlungen und Nachzahlungen, die lebendige Gestaltung von Bilanz und BWA u.v.m. Thema ist auch, wie GPT-Technologie die Kommunikation effizienter machen kann und wie verborgenes Potenzial in der Beratung von Mandanten ausgenützt wird.

Stefan Fenz und Michael Berg-Müller widmen sich sodann „KI in der Rechtsrecherche“ (RechtGPT vs. ChatGPT). Dabei geht es auch um die (gemeinsame) praktische Anwendung vor Ort. A propos Ort: Die BMD Steuerberatertagung 2025 findet auf Schloss Luberegg Emmersdorf nahe Krems (NÖ) statt.

So holt man die nächste Steuer-Generation in die Kanzlei

Der nächste Programmpunkt schwenkt gegen Mittag wieder auf die HR-Seite um: Bernhard Heinzelmaier beantwortet die Frage „Jugendliche Mitarbeiter – Wie sie ticken, wie man sie hält, was sie brauchen“. Die Mitarbeitergewinnung ist heutzutage von Herausforderungen geprägt. Welche Erwartungen die Jungen an die Erwachsenengesellschaft und an die Arbeitgeber haben und welchen Einfluss das Umfeld hat, ist Thema des Jugendforschers.

Am Nachmittag geht es mit „Prozessoptimierung in der Lohnverrechnung: professionell und problemlos umsetzen“ (Sabine Dittrich) weiter: Wie können die Prozesse der Klienten & Kanzleien harmonisiert werden? Anlieferung der Daten seitens Klienten? Wie holt man den Klienten ab? Den Abschluss macht Waltraud Ulrike Jelinek-Krickl: mit „KI in der Steuerberatung“: Die KI-Expertin widmet sich den möglichen Einsatzbereichen von KI im Steuerbereich, der Automatisierung von Routinetätigkeiten, der KI in der Kundeninteraktion, Chatbots, virtuellen Assistenten und mehr.