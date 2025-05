Wirtschaftskanzlei Wolf Theiss ernennt 10 neue Counsel

Zentraleuropa. Wolf Theiss ernennt 10 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte in den Büros Budapest, Bukarest, Ljubljana, Prag und Wien zu Counsel.

Vier der 10 Counsel sind in Österreich angesiedelt, je zwei in Rumänien und der Tschechischen Republik. In Rumänien und Slowenien erfolgt je eine Ernennung. Mit den Beförderungen stärke die Sozietät ihre regionale Beratungskompetenz und unterstreiche ihr Engagement für die Förderung interner Talente, so eine Aussendung von Wolf Theiss.

Die 10 neuen Counsel

Sorin Dumitru (Rumänien) berate zu zivilrechtlichen Streitigkeiten und öffentlichen Vergabeverfahren und vertritt dabei sowohl Unternehmen als auch öffentliche Auftraggeber.

Barbora Malimánková (Tschechische Republik) berät im Immobilien- und Gesellschaftsrecht, insbesondere bei Bauprojekten und grenzüberschreitenden Transaktionen internationaler Projektentwickler.

Michal Matouš (Tschechische Republik) berate zu Transaktionen, Umstrukturierungen sowie zu gesellschafts-, IP-, datenschutz- und arbeitsrechtlichen Fragestellungen.

Tanja Melber (Österreich) berate insbesondere in der CEE-Region zu komplexen Immobilientransaktionen, Finanzierungen und gesellschaftsrechtlichen Themen.

Costin Șalaru (Rumänien) ist auf arbeitsrechtliche Beratung und Prozessführung spezialisiert, insbesondere zu Kündigungen, Restrukturierungen, Wettbewerbsverboten und Diskriminierungsvorwürfen.

Gergely Szalóki (Ungarn) ist auf Bank- und Finanzaufsichtsrecht spezialisiert, mit Fokus auf Kapitalmärkte, Versicherungsaufsicht sowie grenzüberschreitende Transaktionen im Finanzsektor.

Simon Tecco (Slowenien) berate zu zivilgerichtlicher Prozessführung, Arbeitsrecht und grenzüberschreitenden internen Untersuchungen und hat auch Erfahrung im Bereich Wirtschaftsstrafverteidigung.

Theresia Welser (Österreich) ist auf gesellschaftsrechtliche Streitigkeiten spezialisiert, etwa zu Organhaftung, Versicherungs- und Regressansprüchen. Sie berät zudem zu ESG-Themen, insbesondere Greenwashing und dem EU-Standard für grüne Anleihen.

Phillip Wrabetz (Österreich) berate zu Immaterialgüter-, Wettbewerbs- und Datenschutzrecht mit Schwerpunkt auf digitale Medien, neue Technologien und Life Sciences. Er lehrt zudem an der Fachhochschule Wien der WKW.

Magdalena Ziembicka (Österreich) ist auf Arbeitsrecht spezialisiert, insbesondere auf Restrukturierungen, grenzüberschreitende Beschäftigung und Datenschutz. Sie lehrt zudem an der Fachhochschule Burgenland.

Das Statement

„Wir freuen uns über die Ernennung dieser geschätzten Kolleginnen und Kollegen zu Counsel. Sie steht sowohl für ihre persönliche Leistung als auch für die Stärke unseres regionalen Ansatzes und unser langfristiges Engagement für die Entwicklung exzellenter Beratungsteams“, wird Sebastian Oberzaucher zitiert, Managing Partner, Wolf Theiss.