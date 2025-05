31 neue Partner bei Clifford Chance: London, Paris, Frankfurt punkten

Wirtschaftskanzleien. Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance ernennt 31 neue Partnerinnen und Partner, mehr als ein Drittel von ihnen in London.

Die globale Anwaltssozietät Clifford Chance hat zum neuen Geschäftsjahr am 1. Mai 2025 laut einer Aussendung weltweit 31 Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte zu Partnerinnen und Partnern ernannt. 12 von ihnen sind am Standort London angesiedelt, fünf in Paris, drei in Deutschland. Weitere Ernennungen gibt es in Singapur, Madrid, Milano u.a.

Vor kurzem hat Clifford Chance auch 40 Counsel ernannt, wobei Paris, Frankfurt, Düsseldorf und Brüssel Schwerpunkte waren. In Österreich ist Clifford Chance nicht mit eigenem Büro vertreten.

Die neuen Partner

Im Detail wurden jetzt zu Partner:innen ernannt:

Aleksander Tombiński, Corporate, Brüssel

Alex Hutcheson, Global Financial Markets, London

Alex Walker, Corporate, London

Alim Amershi, Global Financial Markets, London

Amy Bird, Tax, Pensions & Employment, London

Ben Jasper, Litigation & Dispute Resolution, London

Catherine Naroz, Corporate, Paris

Chiara Commis, Global Financial Markets, Mailand

Chin Seng Chew, Global Financial Markets, Singapur

Chloe Cheng, Corporate, Singapur

Corinne Duvnjak, Global Financial Markets, Paris

Ernst van der Touw, Corporate, Amsterdam

Felipe Font, Global Financial Markets, Madrid

Guy Burkitt, Litigation & Dispute Resolution, London

Herbert Swaniker, Corporate, London

Jean-Baptiste Merigot de Treigny, Litigation & Dispute Resolution, Paris

Jesús Quesada, Global Financial Markets, Madrid

Karolina Rozycka, Litigation & Dispute Resolution, Paris

Leonhard Rudolph, Real Estate, London

Mel Chan, Global Financial Markets, Singapur

Michael van Arsdall, Corporate, Washington

Nicolas Cookson, Global Financial Markets, Düsseldorf

Olivia Higgs, Corporate, London

Patrick Meniru, Corporate, London

Pierre Goyat, Tax, Pensions & Employment, Paris

Samuel Frommelt, Corporate, München

Simon Connor, Global Financial Markets, London

Sohini Kar-Purkayastha, Global Financial Markets, Dubai

Thea Gausel, Global Financial Markets, London

Tiemen Drenth, Litigation & Dispute Resolution, Amsterdam

Tobias Kamerling, Corporate, Düsseldorf

Die drei neuen Partner in Deutschland